Иностранным военным атташе показали ракету раздора с США

Минобороны России продемонстрировало представителям иностранных государств ракету наземного базирования 9М729 с новой установкой, чтобы доказать, что ее пуски не нарушали договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). США назвали эту разработку причиной для расторжения соглашения, действующего с 1987 года.

Военное ведомство продемонстрировало иностранным военным атташе пусковую установку «Искандер-М» с четырьмя ракетами наземного базирования 9М729. Об этом 23 января сообщает РБК.

Начальник ракетных войск и артиллерии ВС России Михаил Матвеевский рассказал, что 9М729 – это модернизированная версия ракеты 9М728. В новой разработке была увеличена боевая часть. Для нее была специально подготовлена новая пусковая установка, на которой могут разместиться 4 ракеты.

При этом в Минобороны заверили, что дальность 9М729 уменьшилась на 10 км, до 490 км, что подтверждено запусками в рамках учений «Запад-2017». «При этом все пуски ракет класса «земля — земля» проводились на дальность, не превышающую ограниченную договором. Исключения составляют только пуски ракет-средств стратегического назначения, уведомления о которых направлялись США», – заявил Матвеевский.

Соединенные Штаты, в свою очередь, считают, что дальность 9М729 превышает ограничение в 500 км. Американская сторона ранее требовала уничтожить эти ракеты, обещав выйти из договора. При этом представители Белого дома, как сообщает ТАСС, проигнорировали брифинг, посвященный новой ракете.