«Хватит болтать о том, куда мы полетим в 30 году». Медведев сердит на «Роскосмос», который отклонился от сроков по строительству «Восточного» и просит ещё денег
Госкорпорация «Роскосмос» просит ещё денег на строительство космодрома «Восточный», при этом из запланированных работ пока выполнена лишь четверть. Об этом 23 января заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Первая очередь строительства должна была завершиться в прошлом году, а реально построено, если считать в штуках, хотя так считать не очень правильно, но построено четверть запланированных объектов – 5 из 19», – привёл цифры Медведев на совещании по вопросу финансово-экономического состояния корпорации «Роскосмос» и ее подведомственных организаций, пишет 23 января «Интерфакс».
Премьер отметил, что «Роскосмос» на достройку остальных объектов запрашивает дополнительные средства. В том числе этот вопрос стал причиной совещания, подчеркнул глава кабмина.
Он напомнил, что вторая очередь строительства должна стартовать уже в 2019 году, чтобы через два года «Восточный» был полностью готов к запуску космических аппаратов с использованием ракет-носителей тяжёлого класса.
«Очевидно, что та динамика, которая есть, она не позволяет в эти сроки уложиться. Значит, необходимы усилия, необходимо предпринять все зависящее от структур, которые этим занимаются, для выполнения соответствующей стройки. Надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году. Надо работать, – меньше говорить и больше делать», – подчеркнул Медведев.
У «Роскосмоса» много планов. Например, ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил о намерении зарабатывать на снимках из космоса. Также стало известно о возможном создании женского отряда космонавтов. При этом в Сети продолжают множиться народные мемы-извинения перед Юрием Гагариным за деятельность «Роскосмоса». Рогозин считает это вбросами от конкурентов.
Справка:
Недавно Генпрокуратура заявила о 16 уголовных делах из-за «системных» нарушений в госкорпорации, а также о проверках по 44 материалам. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин настаивает на миллиардных хищениях и нарушениях на сотни миллиардов рублей, выявленных аудиторами в деятельности Роскосмоса. По его словам, более 40% нарушений, обнаруженных Счетной палатой в прошлом году, относятся к деятельности госкорпорации. Кроме того, в октябре аварией закончился запуск пилотируемого корабля «Союз-ФГ». При этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин признал, что современное оборудование составляет не более 13% производственных фондов.