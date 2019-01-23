«Хватит болтать о том, куда мы полетим в 30 году». Медведев сердит на «Роскосмос», который отклонился от сроков по строительству «Восточного» и просит ещё денег

Госкорпорация «Роскосмос» просит ещё денег на строительство космодрома «Восточный», при этом из запланированных работ пока выполнена лишь четверть. Об этом 23 января заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Первая очередь строительства должна была завершиться в прошлом году, а реально построено, если считать в штуках, хотя так считать не очень правильно, но построено четверть запланированных объектов – 5 из 19», – привёл цифры Медведев на совещании по вопросу финансово-экономического состояния корпорации «Роскосмос» и ее подведомственных организаций, пишет 23 января «Интерфакс».

Премьер отметил, что «Роскосмос» на достройку остальных объектов запрашивает дополнительные средства. В том числе этот вопрос стал причиной совещания, подчеркнул глава кабмина.

Он напомнил, что вторая очередь строительства должна стартовать уже в 2019 году, чтобы через два года «Восточный» был полностью готов к запуску космических аппаратов с использованием ракет-носителей тяжёлого класса.

«Очевидно, что та динамика, которая есть, она не позволяет в эти сроки уложиться. Значит, необходимы усилия, необходимо предпринять все зависящее от структур, которые этим занимаются, для выполнения соответствующей стройки. Надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году. Надо работать, – меньше говорить и больше делать», – подчеркнул Медведев.

У «Роскосмоса» много планов. Например, ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил о намерении зарабатывать на снимках из космоса. Также стало известно о возможном создании женского отряда космонавтов. При этом в Сети продолжают множиться народные мемы-извинения перед Юрием Гагариным за деятельность «Роскосмоса». Рогозин считает это вбросами от конкурентов.