Администрация Кузбасса ответила негодованием на слова омбудсмена о голодных обмороках в школах

Администрация Кузбасса отреагировала на заявление детского омбудсмена о голодных обмороках в сельских школах. Информацию Дмитрия Кислицына чиновники назвали «сомнительной».

«Обеспечение детей питанием в учебных заведениях — это не просто вопрос региональный, это целое направление федеральной политики. Удивило прежде всего то, что детский омбудсмен не забил тревогу, не сообщил губернатору, не побежал в департамент образования, не поднял педагогическую общественность, переживая за судьбу голодных детей. Он выждал почти месяц, чтобы сделать публичное заявление перед депутатами», — заявила заместитель губернатора Елена Пахомова.

Она заверила, что горячим питанием обеспечены 90,1% школьников с первого по одиннадцатый класс. Малообеспеченные дети получают дотации из бюджета — таких более 56 тысяч.

Областная администрация намерена проверить, действительно ли ряду школьников помогают бизнесмены.

«Губернатор Сергей Цивилев поручил работникам администрации Кемеровской области уже сегодня проверить образовательные учреждения на наличие подобных фактов. Стало известно, что по своей инициативе к рабочей группе присоединились депутаты областного совета, сенаторы Синицын и Кузьмин, представители Общественной палаты, а также представители Общероссийского народного фронта», – говорится в заявлении чиновников.

Напомним, о росте числа голодных обмороков в школах детский уполномоченный заявил кемеровским депутатам. В свою очередь, ему эту информацию сообщили классные руководители сельских школ региона.