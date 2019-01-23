Депутаты организуют ветеранам бесплатный проезд 22 июня и 8 сентября. Предложение «Единая Россия» позаимствовала у депутата-эсера

Петербургский парламент в первом чтении утвердил изменения в Социальный кодекс города. Согласно поправкам, ветераны получат право на бесплатный проезд два раза в год.

Как сообщает 23 января корреспондент «Фонтанки», «Единая Россия» предложила сделать бесплатным проезд для ветеранов 22 июня (день начала войны) и 8 сентября (день начала блокады Ленинграда). Согласно подсчетам депутатов, для этого из бюджета города понадобится выделить 850 тысяч рублей. Аналогичную инициативу предлагал ещё осенью в рамках утверждения бюджета депутат от «Справедливой России» Александр Егоров. Как объяснили единоросы, тогда оппозиционер не предоставил финансовые подсчёты и одобрение врио губернатора.

«В начале октября моя поправка была отклонена. Никогда для принятия поправки не требовалось заключение губернатора», – возмутился Егоров. Он подчеркнул, что жалеет о том, что в России на законодательство не распространяется закон об авторском праве.