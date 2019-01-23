Диспетчеру «Теплосети» предъявлено обвинение в гибели двух человек в кафе «Типичный Питер». Следственный комитет переквалифицировал дело «под него»

В Петербурге по делу о гибели двух человек при прорыве трубы на Измайловском проспекте предъявлено обвинение старшему диспетчеру «Теплосети» Евгению Емельянову. Следствие посчитало, что он, сидя за пультом, причинил по неосторожности смерть посетителям кафе «Типичный Питер».

Как стало известно «Фонтанке» 23 января, обвинение Емельянову предъявлено накануне следователем следственного отдела СК Адмиралтейского района Яном Магалинским. По его мнению, диспетчер 28 сентября 2018 года действовал неосторожно и небрежно при эксплуатации трубопровода, питающего квартал между Измайловским и Московским проспектами. При прорыве под землю вылилось около 500 тонн кипятка, он залил полуподвальное кафе, погибли два двадцатилетних посетителя.

Уголовное дело после трагедии возбудили по статье 238 УК – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», под нее попадали должностные лица из числа руководства «Теплосети Санкт-Петербурга» и ее владельца ТГК-1, от имени которой заключаются договоры обслуживания. 17 января Следственный комитет переквалифицировал дело на часть 3 статьи 109 УК – «Причинение смерти по неосторожности двум лицам» – и счел виновным диспетчера, который находился на смене в ночь на 28 сентября и руководил подключением трубопровода после устранения аварии на магистральной сети на набережной Обводного канала.

Под домом 20 по Измайловскому проспекту проходит труба горячего водоснабжения с истекшим сроком годности. Она проложена в 1992 году. В 2017-м экспертиза промышленной безопасности продлила ей жизнь до 2020-го. Труба лопнула в первый же день отопительного сезона-2018/19.