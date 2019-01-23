Юристы Дерипаски требуют принудительно взыскать миллион рублей с Рыбки и Лесли

Миллион рублей намерена взыскать с Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич) и Алекса Лесли (Александра Кириллова) защита миллиардера Олега Дерипаски. Об этом 23 января заявил адвокат предпринимателя Алексей Мельников.

По его словам, решение суда об удалении и блокировке контента со сценами личной жизни Дерипаски исполнено.

«Что касается денежной компенсации, то мы пойдем путем принудительного исполнения этого решения», – цитируют адвоката «Ведомости» со ссылкой на РИА Новости. Юрист отметил, что уже передал исполнительный лист судебным приставам.

Рыбка и Лесли по решению Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края должны Олегу Дерипаске по 500 тысяч рублей за публикацию в соцсетях видеозаписей с отдыхом миллиардера. Материалы использовал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального для расследования о возможных неформальных связях Дерипаски с бывшим вице-премьером РФ Сергеем Приходько.