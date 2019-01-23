Юристы Дерипаски требуют принудительно взыскать миллион рублей с Рыбки и Лесли
Миллион рублей намерена взыскать с Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич) и Алекса Лесли (Александра Кириллова) защита миллиардера Олега Дерипаски. Об этом 23 января заявил адвокат предпринимателя Алексей Мельников.
По его словам, решение суда об удалении и блокировке контента со сценами личной жизни Дерипаски исполнено.
«Что касается денежной компенсации, то мы пойдем путем принудительного исполнения этого решения», – цитируют адвоката «Ведомости» со ссылкой на РИА Новости. Юрист отметил, что уже передал исполнительный лист судебным приставам.
Рыбка и Лесли по решению Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края должны Олегу Дерипаске по 500 тысяч рублей за публикацию в соцсетях видеозаписей с отдыхом миллиардера. Материалы использовал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального для расследования о возможных неформальных связях Дерипаски с бывшим вице-премьером РФ Сергеем Приходько.
Справка:
Вашукевич и Кириллов были задержаны 16 января 2019 года в Шереметьево после возвращения из Таиланда, где они получили условный срок за секс-тренинги, включавшие практические групповые занятия. Под арестом они содержались с февраля 2018 года. После задержания в Шереметьево Нагатинский районный суд удовлетворил просьбу прокуратуры о продлении срока задержания на 72 часа. Однако позже в полиции, видимо, передумали.
Известный публицист Александр Невзоров в интервью «Фонтанке» прокомментировал освобождение Рыбки и рассказал, что «Дерипаска показал тут хорошую молодецкую удаль». «Как по щелчку его пальцев стали двигаться спецслужбы разных стран!» - отметил публицист. Подробнее читайте в материале «Александр Невзоров: Рыбка вышла на политическую арену. Там никто не смотрит на возраст и пол».