Создатели овечки Долли собираются вывести невосприимчивых к гриппу куриц

Рослинский институт в Шотландии, где на свет появилось первое клонированное млекопитающее, поставил перед собой новую задачу: изменить геном курицы с помощью метода генетического редактирования CRISPR. Это позволит вывести породу, неуязвимую к гриппу. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ученые нацелились на ген птиц ANP32, необходимый вирусу для заражения всего организма. Изменение гена позволит курицам стать невосприимчивыми к болезни. Первый «отредактированный» цыпленок появится на свет в 2019 году.

Разработка позволит остановить распространение вируса гриппа от птиц к человеку. Это особенно актуально на фоне сообщения Всемирной организации здравоохранения о том, что новая пандемия гриппа станет глобальной угрозой человечеству в ближайшем будущем.