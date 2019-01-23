«У нее даже нет одежды, она устала, она же девушка». Настя Рыбка не пришла на собственную пресс-конференцию, но остается в России

Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) 23 января не явилась на собственную пресс-конференцию, предпочитая общаться с журналистами через адвоката.

«У нее даже нет одежды, она купила только один пуховик и угги. Вчера сходила в кино. <...> Настя была 9 месяцев в тайской тюрьме, там нужду в углу справляют, она устала, она же девушка. <...> Она собиралась приехать», – так адвокат Дмитрий Зацаринский объяснил, почему Рыбка не пришла на собственную пресс-конференцию.

Собравшиеся журналисты были неудовлетворенны ответом, попросив предъявить Рыбку или хотя бы позвонить ей по громкой связи. Адвокат отказался, за что его назвали «сказочником». «Я сказки не рассказываю. Сказки Александр Пушкин рассказывает», – парировал Зацаринский, заверив, что его подзащитная остается в Москве и не прячется.

Перед камерами он попросил проверить задержание Рыбки в аэропорту. «Я в очередной раз обращаюсь к Бастрыкину [Александр Бастрыкин, глава СК РФ] <...> Я считаю, что Анастасия Вашукевич путем обмана была доставлена в полицию. Хочу, чтобы по данному факту была проведена проверка», – заявил адвокат.

По его словам, у стороны защиты есть доказательства того, что Вашукевич невиновна. Он также отметил, что, по его оценкам, белорусские дипломаты не принимали участия в ее освобождении. Напомним, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МИДу страны помочь Рыбке.

Рыбку, Лесли и еще несколько депортированных из Таиланда участников секс-тренинга задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево 16 января. Накануне, 23 января, следствие не стало ходатайствовать о продлении ареста, в результате Рыбка и Лесли оказались на свободе, но под подпиской о невыезде.

Рыбка и Лесли должны Олегу Дерипаске по 500 тысяч рублей за публикацию в соцсетях видеозаписей с отдыхом миллиардера. Их использовал ФБК Алексея Навального для расследования о возможных неформальных связях Дерипаски и бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько.