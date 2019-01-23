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Город
23.01.2019 14:17
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Полиция искала нелегалов на стройках и в общежитиях на севере Петербурга. Проблемы с документами оказались у каждого шестого

Полиция Петербурга устроила миграционный рейд на севере города – искала нелегалов в Калининском и Выборгском районах. Осмотру подверглись стройки, общежития и окрестности станций метро. 

Полиция искала нелегалов на стройках и в общежитиях на севере Петербурга. Проблемы с документами оказались у каждого шестого

Об этом 23 января сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области. 

В результате рейда документы проверили у более чем тысячи граждан. Полицейские зафиксировали свыше 200 правонарушений в сфере миграции и торговли. К административной ответственности привлекли 163 гостя Петербурга, 18 из них в скором времени отправятся на Родину не по собственному желанию. 

Кроме того, за нарушения правил осуществления трудовой деятельности привлечены 12 иностранных граждан, их тоже депортируют. В отношении юрлиц также возбуждены дела об административном правонарушении. В перспективе им грозит штраф до миллиона рублей.

 

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