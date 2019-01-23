В офисе компании «Этажи» начал работу специалист банка «Санкт-Петербург»

фото предоставлено компанией ООО "Этажи"

Как среди всех вариантов жилья в Санкт-Петербурге разглядеть подходящий? А ещё угадать с ипотекой, страховкой, снизить риск юридических проблем и найти на это время?

Тут нужен не просто специалист, а целая команда с обслуживанием «под ключ». Эксперты, которые не говорят: «Мы этим не занимаемся». Новый тренд на рынке недвижимости – решить проблемы клиента, минимизировать риски и сэкономить деньги и время.

Как это работает:

Специалисты по недвижимости собирают и анализируют базу объектов. Они в курсе реальных цен и помогают избежать переплат.

Юристы и служба безопасности отвечают за чистоту сделки, проверяют документы, составляют договор купли-продажи, а в спорных случаях – представляют интересы клиента в суде.

Специалисты по ипотеке помогут сравнить программы в разных банках, оформить заявки, выбрать оптимальный вариант.

Специалисты по страхованию подберут страховку.

Все эти услуги можно получить в одном месте: в компании «Этажи» в северной столице. Так, в офисе «Этажей» установлен банкомат, а с 15 января в компании начал работу специалист банка «Санкт-Петербург». Теперь можно получить консультации по ипотечным программам банка, оформить ипотеку, оставить заявку на рефинансирование, не выходя из офиса «Этажей». Банк «Санкт-Петербург» предлагает ипотеку на вторичном и первичном рынках, военную ипотеку, кредиты с материнским капиталом, кредиты под залог имеющейся недвижимости.

Подробнее с ипотечными программами банка можно ознакомиться по ссылке https://www.bspb.ru/retail/mortgage/

Что это дает клиентам:

Специалисты по недвижимости, ипотеке, страхованию, юристы действуют в интересах клиентов «Этажей», а не застройщиков, банков, страховых компаний. Поэтому находят подходящие для клиентов варианты из всех доступных. В «Этажах» действует услуга «Гарантия низких ставок»*. Для клиентов компании возможны специальные условия от банков-партнеров. Подробнее можно ознакомиться на сайте.

*Услуга «Гарантия низкой ставки» заключается в предоставлении консультационных и посреднических услуг по получению положительного решения банка о выдаче ипотечного кредита для клиента по стандартным условиям кредитования Банка/кредитной организации, предоставляемым в рамках программы ипотечного кредитования или с учетом скидки по процентной годовой ставке, предоставляемой клиентам компании "Этажи". Компания "Этажи" сообщает, что подача заявки на одобрение ипотеки через компанию "Этажи" не может привести к увеличению ставки, по сравнению с самостоятельным обращением в кредитную организацию/Банк за ипотечным кредитом по соответствующей программе, с учетом даты подачи заявки, срока кредитования, первоначального взноса, суммы кредита, вида приобретаемой и/или закладываемой недвижимости, оплаты/неоплаты комиссий банка за снижение процентной ставки, заключении аналогичного договора страхования, с привлечением тех же созаемщиков, поручителей и залогодателей, по тому же пакету документов, что и при подаче через Компанию "Этажи". При подаче заявки через компанию "Этажи", банками-партнерами предоставляются скидки по годовой процентной ставке, надбавки к ставке отсутствуют.

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