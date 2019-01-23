Любитель чужих велосипедов из Приморского района ответит перед судом за 18 краж

В Приморском районе перед судом предстанет петербуржец, прибравший к рукам почти два десятка чужих велосипедов. На это ему понадобилось пять месяцев.

Как сообщает 23 января пресс-служба прокуратуры города, по версии следствия, мужчина с апреля по август 2018 года совершил в Приморском районе 18 краж велосипедов, которыми потом распорядился по своему усмотрению. Свою вину фигурант полностью признал и сейчас находится под стражей.

Мужчина обвиняется по части 2, пункт «в», статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение и направила дело в районный суд. Велосипедному вору грозит до 5 лет лишения свободы.