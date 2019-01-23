«Сотни делегатов проголосуют за мою кандидатуру». Макаров планирует остаться на посту секретаря «Единой России»

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров прокомментировал предстоящие выборы в руководстве партии «Единая Россия». Он уверен, что сохранит пост секретаря регионального отделения.

Как сообщил Макаров журналистам на брифинге в Мариинском дворце 23 января, выборы в политсовет и на пост секретаря в Петербурге было решено проводить по итогам съезда партии, прошедшего в Москве в конце 2018 года.

«На протяжении 8 лет каждый раз муссируются слухи о моем уходе. Каждый раз их кто-то запускает... Я уверяю вас, сотни делегатов на тайном голосовании проголосуют за мою кандидатуру», – заявил Макаров.

Отметим, что выборы секретаря «Единой России» назначены на 31 января. На протяжении последних недель в политических кругах Петербурга обсуждают возможную смену руководства партии власти. Подробнее читайте в материале «Фонтанки» «Проще без Макарова». Почему «Единая Россия» может сменить управляющего».