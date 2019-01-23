Происшествия
Новороссийский стритрейсер выложил в сеть видео, где он лавирует между встречными машинами
Злостным нарушением ПДД похвастался в соцсетях житель Новороссийска, вызвав ответное возмущение. «А чего в Сеть? Надо было сразу на сайт полиции», – пишут в комментариях.
Водитель снял на видео, как он под громкую музыку едет по улице Видова по встречной полосе. Он умышленно пересекает двойную сплошную и лавирует между встречными машинами. Видеозапись показывает, в частности, местное издание «Наша газета».
Это не первый случай, когда местные водители записывают подобные ролики. . Новороссийский водитель заснял на видео, как он едет по встречной полосе по улице Видова под громкую музыку у себя в салоне. Нарушитель ПДД выложил видео в Сеть. . На записи видно, как водитель умышленно пересекает двойную сплошную и движется по встречке. . Отметим, это не первый случай, когда новороссийские водители ради лайков снимают подобные видео.
По данным СМИ, МВД по Краснодарскому краю начало проверку.
Отметим, что видеозаписи нарушений ПДД, выложенные в сети, часто становятся поводом для полицейской проверки и назначения наказания. В Петербурге такое регулярно происходит со стритрейсерами.