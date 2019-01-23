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23.01.2019 16:05
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Жители «Ясно.Янино» довольны

В конце 2018 года компания «КВС» провела маркетинговое исследование отношения клиентов к качеству продукта на примере ЖК «Ясно.Янино»

Жители «Ясно.Янино» довольны

ГК "КВС"

Основной целью опроса было определить степень удовлетворенности жителей первой очереди «Ясно.Янино» жилым комплексом в целом, и квартирой, в частности, а также оценить готовность людей рекомендовать комплекс своим друзьям и родственникам.

«Ясно. Янино» – проект комплексного освоения территории от ГК «КВС» в поселке Янино Всеволожского района. Это перспективный 8-этажный микрорайон для современных горожан со всей необходимой инфраструктурой. Помимо жилых домов здесь будут построены три детских сада, школа, скоро откроются два медицинских центра (детский и взрослый), врачи в которых будут принимать по полисам ОМС. В микрорайоне уже работает детский клуб «Цветы жизни», где маленьких жителей ждут различные кружки и секции.

В опросе приняло участие около 1 200 человек. Исследование показало, что большинство жителей довольны кварталом «Ясно.Янино» и готовы рекомендовать его своим знакомым. Общий индекс потребительской удовлетворенности составил более 9 баллов из 10, а чистый индекс поддержки – более 74%.

Результаты показали, что около 80% жителей квартала готовы активно рекомендовать комплекс своим знакомым, поэтому их можно условно назвать промоутерами, пассивно или нейтрально настроенных – 16%, и куда же без критиков – их 4,8%.

ГК "КВС"
ГК "КВС"

Помимо самого жилого комплекса высокую оценку жителей получили места общего пользования, благоустройство территории и чистовая отделка квартир. По всем этим показателям индекс потребительской удовлетворенности составил более 8-9 баллов из 10.

Так, общее впечатление от дома в среднем получило оценку 9,18 баллов. Общее впечатление от квартиры составило 8,94 баллов, от мест общего пользования – 9,15, а придомовую территорию опрошенные оценили на 8,36 баллов. Все квартиры в «Ясно.Янино» сдаются с полной чистовой отделкой, которую жители оценили на 8,59 баллов.

ГК «КВС» уделила большое внимание благоустройству территории комплекса. Во дворах уже расположены детские игровые площадки, зоны отдыха для старшего поколения, площадки для занятия спортом на свежем воздухе. Велосипедные и пешеходные дорожки пройдут по территории всего микрорайона и вдоль лесопарка. В комплексе уже установлена беседка буккросинга, где жители могут обмениваться книгами и читать на свежем воздухе. Безопасность жителей в ЖК «Ясно.Янино» обеспечивает предприятие «КВС-Безопасность».

В ходе проведенного исследования ГК «КВС» также выявила некоторые слабые моменты и пожелания жителей по улучшению продукта, которые руководство компании обязательно учтет уже в новых очередях ЖК «Ясно.Янино» и в новых объектах компании. Так, например, уже сейчас решается вопрос строительства отдельно стоящего многоуровневого паркинга, чтобы жителям «Ясно.Янино» не приходилось тратить время на поиски свободного парковочного места.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)

 

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