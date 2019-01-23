Прокуратура обнаружила некачественную зимнюю уборку в трех районах Петербурга

Выборочная проверка прокуратуры показала, что борьба с последствиями зимы идет в Петербурге с переменным успехом: снег складируется на проезжей части, на тротуарах – наледь, а на крышах – сосульки.

«Еще в трех районах города прокуроры внесли представления по фактам некачественной зимней уборки», – сообщили 23 января в пресс-службе ведомства после инспекции в Центральном, Пушкинском и Калининском районах.

В Центральном районе, где более 15 человек получили травмы из-за некачественных работ, прокуроры нашли снег, который складируют прямо на проезжей части, а на тротуарах осталась наледь после уборки. Подобная картина наблюдается на целом ряде улиц: Большой Конюшенной, Миллионной, Караванной, Фурштатской и других.

«Прокуратура района директору предприятия [СПб ГУДП «Центр»] внесла представление об устранении нарушений и поставила вопрос о привлечении виновных в некачественной уборке лиц к ответственности», – говорится в заявлении надзорного органа по итогам инспекции.

В Пушкинском районе некачественная уборка привела к тому, что упавшие с крыши снег и наледь повредили два автомобиля. Таких домов с наледью и сосульками в одном только поселке Шушары насчитали восемь. Кроме того, от проверяющих не ускользнули неубранная придомовая территория и отсутствие противогололедной обработки.

В Калининском районе управляющие организации и ТСЖ также не справляются в полном объеме со своими обязанностями, констатировали проверяющие.

«Проверки качества зимней уборки будут продолжены», – резюмировали в прокуратуре.

Ранее прокуроры провели проверку в Приморском, Красносельском и Кронштадтском районах.