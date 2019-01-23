Горсуд Петербурга обязал принять к рассмотрению иск сотрудницы штаба Навального к «ВКонтакте»

Санкт-Петербургский городской суд отменил определение Смольнинского районного суда о возврате искового заявления Лилии Чанышевой к «ВКонтакте», сообщает 23 января объединённая пресс-служба судов Петербурга.

В декабре 2018 года Смольнинский районный суд вернул исковое заявление Чанышевой к российской соцсети, поскольку «не были исправлены все недостатки, которые обнаружили при подаче документа». Отказ принять иск был оспорен. Горсуд удовлетворил жалобу активистки. Дело будет возвращено в районный суд для рассмотрения со стадии принятия.

В конце октября 2018 года оппозиционерка потребовала возмещения морального вреда в размере 100 000 рублей за разглашение соцсетью личной информации пользователя правоохранительным органам.

Она указала на то, что в январе 2018 года замначальника Центра по противодействию экстремизму МВД Башкирии Газимуллин отправил по электронной почте в администрацию «ВКонтакте» запрос о предоставлении сведений о Чанышевой, в том числе ее установочные данные и IP-адреса, с которых осуществлялось администрирование персональной страницы.

Несмотря на отсутствие обоснования причин предоставления таких данных, соцсеть передала идентификатор пользователя, имя и фамилию, адрес электронной почты, дату регистрации в социальной сети, а также номер мобильного телефона. Согласия Чанышевой не спрашивали. Башкирский центр «Э» составил на активистку справки и передал их сторонним организациям, в частности Роскомнадзору. У самих полицейских не было в производстве ни уголовных, ни административных материалов на Чанышеву.

В иске россиянка ссылается на федеральное законодательство, которое требует от сотрудников МВД действовать исключительно в рамках своих полномочий.

После этого «ВКонтакте» официально отвергла подозрения в незаконности своих действий. «Взаимодействие с правоохранительными органами мы выстраиваем исключительно в рамках текущего законодательства», – утверждала соцсеть минувшей осенью.