Петербуржцев с проблемами зрения будут обучать онлайн

Слабовидящие и незрячие петербуржцы получат возможность самостоятельного обучения и повышения своего профессионального уровня онлайн. Для этого разработана специальная программа, включающая в себя несколько курсов.

Проект «Знания без границ: доступная образовательная среда для людей с проблемами зрения» был разработан Санкт-Петербургским отделением Всероссийского общества слепых при участии Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих. Основная цель – развитие и адаптирование онлайн-среды для расширения возможности самостоятельного обучения и повышения своего профессионального уровня для людей с проблемами зрения.

В рамках проекта для пользователей будут представлены 4 курса, тематика которых выбрана на основе опросов среди незрячих и слабовидящих, в частности обучение английскому языку, введение в программирование и др. В начале февраля планируется открыть для тестирования ссылку на доступ к онлайн-платформе для обучения. На данный момент ведётся разработка версии платформы, адаптированной под потребности людей с нарушением зрения. Предполагается, что от участников потребуется помощь в оценке её адаптивности и удобства для целевой аудитории.

Разработчики проекта отмечают, что, поскольку онлайн-курсы могут быть достаточно сложными в индивидуальном обучении, они будут совмещаться с очными встречами и консультациями с преподавателями.

Формирование групп начнётся в феврале. О том, как записаться на обучение, можно узнать на сайте Санкт-Петербургской региональной организации ВОС.

«Надеемся, что инвалиды по зрению будут заинтересованы в обучении и мы вместе сможем создать адаптированный доступный ресурс, позволяющий им повышать свой образовательный и профессиональный уровень», – сказали разработчики проекта.