Губернатор Ленобласти открыл новый детский сад в комплексе «GreenЛандия»

Setl City

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и генеральный директор Setl City Илья Еременко 23 января приняли участие в церемонии открытия нового муниципального детского сада в жилом комплексе «GreenЛандия».

Встроенный садик на 140 мест был построен Setl Group в рамках программы «Соцобъекты в обмен на налоги», а затем передан в муниципальную собственность.

Холдинг Setl Group полностью оснастил детский сад: у ребят есть спальни с кроватками, игровые, пищеблок, спортзал, медицинский кабинет и музыкальный зал. На территории перед садиком организованы игровые площадки с теневыми навесами.

Setl City

Губернатор Александр Дрозденко осмотрел детский сад и его территорию. На церемонии Илья Еременко вручил символический ключ от садика администрации детского учреждения.

Напомним, что малышей детский сад на Петровском бульваре принял в декабре 2018 года. Одновременно с ним в комплексе «GreenЛандия» у метро «Девяткино» открылся еще один встроенный садик на 100 мест, расположенный в доме 10 на Воронцовском бульваре. Он также построен и оборудован Setl Group.

Помимо названных дошкольных учреждений на территории жилого комплекса «GreenЛандия» работают еще два муниципальных детских сада в общей сложности на 240 мест. Они были построены и оснащены девелопером в рамках программы «Соцобъекты в обмен на налоги».

Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations

ЖК GreenЛандия – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya/declarations