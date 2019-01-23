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Власть
23.01.2019 13:18
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Конгресс США запретил Трампу выходить из НАТО. Ранее американский президент угрожал покинуть альянс

Законопроект, который запрещает использовать средства американской казны для выхода страны из Североатлантического альянса, принят палатой представителей конгресса США. Об этом 23 января сообщает агентство Reuters. 

За документ проголосовали 357 членов палаты. Причём как оппоненты Трампа из демократической партии, так и республиканцы, от которых действующий американский лидер шёл на выборы. Против отказа финансировать выход США из НАТО проголосовали 22 парламентария.

«Конгресс США все еще верит в Североатлантический альянс и будет препятствовать любым недальновидным попыткам его ослабления или выхода нашей страны», – заявил Стени Хойер, лидер демократов в палате представителей.

До вступления закона в силу он ещё должен пройти утверждение в верхней палате американского парламента и быть подписан Трампом.

Ранее 45-й президент США Дональд Трамп называл НАТО «устаревшим» и критиковал страны – участницы блока за недостаточный вклад в его содержание. The New York Times на прошлой неделе сообщала со ссылкой на анонимные источники в правительстве, что в 2018 году в частных беседах Трамп неоднократно говорил о желании вывести США из НАТО. 

На этом фоне в Америке уже месяц продолжается «шатдаун» – ситуация, при которой из-за отказа парламентариев согласиться на финансирование «стены Трампа» на границе с Мексикой было приостановлено финансирование ряда государственных учреждений и служб.

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