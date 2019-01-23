«Скорее нет, чем да». Минстрой против «социальной нормы» энергопотребления

Эксперименты по введению социальной нормы энергопотребления для граждан России дали противоречивые результаты, поэтому позиция Минстроя по данному вопросу скорее отрицательная. Об этом 23 января заявил в Госдуме министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

«Эксперименты (по введению «социальной нормы». – Прим. ред.) завершились. Их результаты получились противоречивыми. Эти предложения есть, они обсуждаются на площадках правительства. Пока позиция Минстроя – скорее нет, чем да. С этой позицией мы участвуем в консультациях», – цитирует министра RNS.

Ранее стало известно, что Минэкономики предложило ввести социальную норму потребления электроэнергии для граждан на уровне 300 кВт часов в месяц для домохозяйства, которая будет оплачиваться по базовому тарифу. При потреблении сверх нормы электроэнергия будет оплачиваться по повышенному тарифу, а если счетчик покажет свыше 500 кВт часов в месяц, потребители заплатят за электроэнергию по «экономически обоснованному тарифу».

Схема индексации тарифов при превышении «социальной нормы» пока не разглашается. Ожидается, что проект реформы, будет обсуждаться на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака сегодня, 23 января.

О необходимости введения социальной нормы на минувшей неделе первым заговорил глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс. В минувшую среду на Гайдаровском форуме бывший «главный энергетик страны» заявил, что «цены на российское электричество вдвое ниже общемировых», а «низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности». На следующий день, рассказывая о прогрессивной шкале тарифов на электроэнергию, Чубайс назвал несправедливой ситуацию, когда он и пенсионер в Магнитогорске платят одинаковые деньги за электричество. По словам бывшего главы РАО ЕЭС, нужно сделать так, «чтобы богатые платили больше, а бедные не платили больше».

Бывший заместитель министра энергетики России Владимир Милов в интервью «Фонтанке» выразил опасение, что в конечном итоге бедные россияне всё равно будут платить за электричество больше https://www.fontanka.ru/2019/01/17/104/ .