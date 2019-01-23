Законодательное собрание утвердило Максима Шаскольского вице-губернатором по энергетике и тарифам. Ему снова припомнили закон Ома

Большинство депутатов городского парламента 23 января поддержали назначение Максима Шаскольского вице-губернатором. 38 проголосовали "за", 5 — "против", один — воздержался. На новой должности бывший гендиректор «Петербургской сбытовой компании» Шаскольский должен будет курировать вопросы энергетики и тарифного регулирования.

Отвечая на вопросы губернаторов о мерах противодействия росту тарифов, Шаскольский заявил, что необходимо провести ревизию как капитальных, так и операционных затрат организаций, на основе которых рассчитывается стоимость их услуг.

Кроме того, он отметил, что решение проблем «Теплосети Санкт-Петербурга» в последние годы заметалось под ковер. В текущем квартале Смольный намерен провести встречу с руководством «Газпрома», который контролирует компанию, чтобы обсудить судьбу ее пакета акций и инвестиций в реконструкцию ветхих сетей. Шаскольский заявил, что необходимо запроектировать работы, чтобы не перекопать единовременно половину города.

Спросили кандидата и о его отношении к идее введения социальной нормы на энергопотребление, которую продвигает Минэкономики. Шаскольский заявил, что в целом этот путь экономически оправдан, однако саму норму надо тщательно просчитать.

Напомним, на встрече с оппозиционными фракциями Максиму Шасколькому устроили подобие экзамена: депутаты попросили потенциального вице-губернатора, курирующего энергетику, написать закон Ома или Кулона, он честно признался, что не может этого сделать. 23 января Оксана Дмитриева снова заявила, что человек с такими знаниями не может руководить сложной отраслью, однако поблагодарила Шаскольского за честность и за то, что он не обещал депутатам «взвешенного» решения после того, как будет рассмотрена совместимость закона Ома и закона Кулона. Судя по всему, Дмитриева иронизировала над выступлением строительного вице-губернатора Николая Линченко, который по большинству вопросов прогнозировал именно «взвешенное решение».