Вслед за разблокировкой IP-адресов Amazon Роскомнадзор смилостивился над Microsoft

Роскомнадзор разблокировал IP-подсеть Microsoft, в которую входят более 130 тысяч сетевых адресов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора 23 января.

Как пишет RNS, подсети были заблокированы в 2018 году в рамках борьбы против мессенджера Telegram. Ранее Роскомнадзор неожиданно снял ограничение доступа с 2,7 млн IP-адресов и 17 IP-подсетей компании Amazon.

Телеком-эксперт Филипп Кулин назвал действия ведомства публичным каминг-аутом, суть которого «проста – «мы длительное время блокировали неизвестно что, неизвестно, на каком основании, а все остальные сети и до сих пор непонятно почему блокируем»». В то же время Роскомнадзор внес в реестр больше трёх тысяч новых IP-адресов для блокировки Telegram. Мессенджер блокируется по решению Таганского районного суда Москвы от 13 апреля 2018 года «в связи с неисполнением российского законодательства».

Павел Дуров сейчас занят юридической ликвидацией компании Telegram Messenger LLP. Именно эта структура была внесена Роскомнадзором в реестр организаторов распространения информации. Процесс ликвидации связывают с попыткой владельца минимизировать налоговую базу и с созданием платформы для криптовалют.