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Власть
23.01.2019 13:01
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Совершаева стала вице-губернатором, пообещав бдить за честностью выборов и наладить диалог с жителями

Любовь Совершаева назначена на должность вице-губернатора – руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга. Она получила только два голоса против при голосовании 23 января в петербургском парламенте.

Во время выступления перед депутатами Совершаева назвала заявления Максима Резника и Бориса Вишневского, называвших Александра Беглова консерватором, неподходящим для Петербурга, «хайпом». Кроме того, кандидат в вице-губернаторы сообщила, что намерена сделать так, чтобы работа правительства удовлетворяла петербуржцев. «Городу не хватает диалога с жителями», – заключила она.  

Также она пояснила, что будет отвечать за взаимодействие с муниципальными депутатами только по части выборов и политики, хозяйственную часть на себя возьмёт вице-губернатор Николай Бондаренко. 

«Комитет по правопорядку недавно, как известно, возглавила женщина. Было бы неправильно, если бы и курирующим вице-губернатором тоже стала женщина. Мужчинам стало бы неловко», – добавила она, поясняя, почему за согласование митингов теперь будет отвечать «культурный» вице-губернатор Владимир Кириллов.

При обсуждении кандидатуры глава фракции «Партия Роста» Оксана Дмитриева заявила, что поддержит Совершаеву, потому что в 2014 и 2016 годах лишь она помогла ей в борьбе с нарушениями на выборах. Также в поддержку политического вице-губернатора выступил единоросс Андрей Анохин. Он заметил, что защищать Совершаеву от оппозиции не надо, так как она сама всем задаст жару. «Успехов. Разберитесь во всем этом глубинно», – напутствовал он, заметив, что некоторые депутаты ведут себя по-хамски. 

Максим Резник заметил, что готов к диалогу, а не к шушуканью по углам. «Вы считаете, что Беглов уже губернатор, а я считаю, что у нас должны быть честные выборы. Петербург самый свободолюбивый город, и без просвещённого кандидата эти выборы нелегитимны», – заключил оппозиционер. 

Борис Вишневский, в свою очередь, подчеркнул, что огорчён отсутствием врио губернатора в зале при рассмотрении депутатами кандидатов в правительство города, ведь они будут отвечать за ключевые вопросы города.

Ранее «Фонтанка» писала, что Беглов покинул зал заседаний после критики Резника. Позже в Смольном заявили, что уход был плановым — у врио губернатора была назначена встреча. 


© Фонтанка.Ру

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