Аппарат врио губернатора: Беглов ушел из ЗакСа из-за плотного графика, а не из-за критики Резника

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов ушел из Законодательного собрания Петербурга не из-за выступления депутата Резника, а из-за плотного рабочего графика, заявили «Фонтанке» 23 января в аппарате Беглова.

«Формат участия врио губернатора в заседании Законодательного собрания был известен заранее. На этой неделе график Александра Дмитриевича исключительно плотный, и он должен был уехать на другое мероприятие. Час правительства в ЗакСе традиционно назначается в 13.00, в этот раз время сместили на 10.30. Врио губернатора лично представил свою команду и, как было заранее оговорено, покинул зал заседаний, предоставив слово членам своей команды, которые продолжают сейчас отвечать на вопросы депутатов», – сказал собеседник «Фонтанки».

Напомним, как сообщало наше издание, врио губернатора Петербурга Александр Беглов покинул зал заседаний петербургского парламента после критического выступления оппозиционера Максима Резника. Депутат сообщил, что не поддержит врио губернатора на выборах на пост главы города. «Я не поддерживаю вашу кандидатуру на пост губернатора Петербурга. Вы сказали, что на сознание молодежи влияет Запад...» – успел произнести депутат. После чего Беглов ушел из зала заседаний.