Россияне задолжали за газ почти 38 млрд руб.
37,9 млрд рублей должны россияне за газ. Такую сумму, по данным на 1 декабря 2018 года, привел «Газпром Межрегионгаз».
«Просроченная задолженность населения на 1 декабря 2018 года — 37,9 млрд руб.», — цитирует представителя предприятия 23 января РБК.
При этом сумма долга растет. Еще на 1 января 2018-го недоимка была на 7,8 млрд рублей меньше.
Что касается неплательщиков среди юридических лиц, то их больше всего в Московской области – 118. Организации должны «дочке» «Газпрома» больше миллиарда. Сумма долга каждой – от 10 млн до 600 млн рублей.
Таже в список неблагополучных по количеству компаний-должников попали Тверская область (66 предприятий), Пермский край (47) и Краснодарский край (39). Напротив, к точным и своевременным расчетам тяготеют Калмыкия, Ингушетия, Алтай и Сахалин, а также Тюменская область и Камчатка. У них по одному должнику.
За Петербургом и Калининградской областью числится по два должника-юрлица (в Северной столице это Центральное жилищно-коммунальное управление Минобороны, АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»), за Карачаево-Черкесией и Чечней — по три.
Справка:
Напомним, что Заводской районный суд Грозного принял решение списать должникам в Чечне 9 миллиардов рублей. Прокуратура указала, что попытки добиться оплаты вызывают рост напряженности и протестные настроения в республике. Изначально сумма появилась именно в официальном сообщении прокуратуры, которое было опубликовано 16 января. Сейчас сообщение отредактировано, и 9 миллиардов из него исчезли. «Газпром межрегионгаз Грозный» заверил, что будет обжаловать решение суда, однако чуть позже якобы передумал, а затем снова вернулся к прежней позиции.
Сразу несколько российских регионов, включая Смоленскую область, Чувашию, Башкирию и Санкт-Петербург, решили последовать примеру Чечни и попытаться списать долги. Пока безуспешно.