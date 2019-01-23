Россияне задолжали за газ почти 38 млрд руб.

37,9 млрд рублей должны россияне за газ. Такую сумму, по данным на 1 декабря 2018 года, привел «Газпром Межрегионгаз».

«Просроченная задолженность населения на 1 декабря 2018 года — 37,9 млрд руб.», — цитирует представителя предприятия 23 января РБК.

При этом сумма долга растет. Еще на 1 января 2018-го недоимка была на 7,8 млрд рублей меньше.

Что касается неплательщиков среди юридических лиц, то их больше всего в Московской области – 118. Организации должны «дочке» «Газпрома» больше миллиарда. Сумма долга каждой – от 10 млн до 600 млн рублей.

Таже в список неблагополучных по количеству компаний-должников попали Тверская область (66 предприятий), Пермский край (47) и Краснодарский край (39). Напротив, к точным и своевременным расчетам тяготеют Калмыкия, Ингушетия, Алтай и Сахалин, а также Тюменская область и Камчатка. У них по одному должнику.

За Петербургом и Калининградской областью числится по два должника-юрлица (в Северной столице это Центральное жилищно-коммунальное управление Минобороны, АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»), за Карачаево-Черкесией и Чечней — по три.