Петербургская ГИБДД подсчитала ДТП и задержанных нарушителей за сутки

За вторник, 22 января, УГИБДД зарегистрировала в Санкт-Петербурге 550 ДТП, в четырёх из которых пострадали четыре человека, в том числе один ребёнок. 550 – это довольно много, число аварий в городе в декабре и январе переваливало за пять сотен всего несколько раз. Максимум – 624 ДТП – был зафиксирован 21 января.

В отличие от города, в области без смертельных ДТП во вторник не обошлось. Оно было только одно, под Петергофом, – погибла 8-летняя девочка. Сегодня в больнице умер ещё один пострадавший в той аварии. Всего в Ленинградской области 22 января ГИБДД зарегистрировала 76 ДТП, в том числе семь серьёзных. Пострадавших – десять человек, сообщается на странице ведомства «ВКонтакте» 23 января.

Вчера ситуация на дорогах Петербурга была непростая: вечером образовались 9-балльные пробки. Сказалось, в том числе, закрытие движения в связи с репетицией парада в честь полного освобождения Ленинграда от блокады. Движение будут закрывать также в четверг и в выходные.

Сегодня на дорогах Петербурга довольно плотно, но в рамках нормы: утром было 7 баллов, сейчас 5 баллов.

УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области также сообщает результаты работы сотрудников ДПС за сутки, 22 января. Они выявили 999 нарушений ПДД (847 – водителями, 152 – пешеходами), пресекли 18 выездов на встречную полосу в местах, где это запрещено. Задержаны 11 нетрезвых водителей; пять лиц, совершивших административные правонарушения; трое предполагаемых преступников и один человек, числящийся в федеральном розыске. Зарегистрированы 12 угонов, найдены четыре разыскиваемых транспортных средства.