«Хайпануть — это самое простое, что вы могли сделать». Совершаева обвинила депутатов-оппозиционеров в самопиаре

Будущая глава администрации губернатора и вице-губернатор, отвечающий за внутреннюю политику, Любовь Совершаева обвинила депутатов-оппозиционеров в популизме и самопиаре. Об этом она заявила с трибуны городского парламента 23 января.

«Это называется на молодежном языке «хайпануть» — жёсткое навязывание своего мнения. Это самое простое, что вы могли сделать. Если вы не способны на диалог, остаётся только себя рекламировать», – заявила она.

По словам Совершаевой, за 100 дней невозможно придумать стратегию и добиться колоссальных результатов, и это не повод для популистских высказываний.

«Мы должны говорить, что мы вместе можем сделать все, чтобы Петербург стал городом федерального значения. Я открыта и готова к диалогу, но не к той работе, когда, что бы ни делали, все равно будем против», – заключила она.

Кроме того, она попросила Максима Резника не засылать к ней «казачков» с просьбами поддержать парламентское расследование по уборке снега, если он сам выступает против правительства. Напомним, Резник сегодня в ходе заседания парламента заявил, что врио губернатора Александр Беглов «не подходит городу». Беглов в ответ покинул зал заседаний ЗакСа.