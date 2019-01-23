Сбежавших с места ДТП водителей собираются сажать. Конституционный суд и МВД подготовили поправки в УК

МВД РФ по инициативе Конституционного суда России подготовило поправки в статью 264 УК РФ, которые разрешат сажать водителей, скрывшихся с места серьезного ДТП, на срок до 9 лет. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рассмотрел документ 22 января и рекомендовал к принятию.

Согласно действующей статье Уголовного кодекса, наказание для водителя – виновника ДТП с пострадавшими или погибшими делится на три основные категории: за аварию с тяжело пострадавшим, с одним погибшим и с двумя или более погибшими, а также три дополнительные с ужесточением ответственности, если водитель был пьян. То есть за совершение ДТП с двумя жертвами грозит до пяти лет лишения свободы, если водитель был трезв, и до девяти – если пьян.

Поправки разрешат наказывать скрывшегося с места ДТП водителя как пьяного, пишет газета «Коммерсантъ».

Сейчас за оставление места ДТП предусмотрено наказание по статье 12.27 КоАП РФ в виде лишения прав до полутора лет или административного ареста. Уголовной ответственности за это нет, и нарушители этим пользуются. Например, пьяные водители, устроившие серьезное ДТП, уезжают с места аварии и приходят с повинной через несколько дней, когда установить факт состояния опьянения уже невозможно, и их наказывают как трезвых.

КС РФ обратил внимание на этот пробел в законодательстве в апреле 2018 года и поручил подготовить изменения в законодательство. МВД внесло документ в парламент в октябре, но работать над ним в Госдуме начали только сейчас. Его планируют вынести на рассмотрение парламента в первом чтении 7 февраля.