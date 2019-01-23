Россию хотят заставить заплатить ВАДА за свое разоблачение. Это десятки миллионов долларов

Крупную сумму, возможно, придется заплатить России за расследование Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении допинговой системы в стране. Как сообщает VG 23 января, вице-президент ВАДА Линда Хеллеланд призвала российскую сторону компенсировать расходы организации.

«Я обратилась к российской стороне, чтобы она оплатила все расходы ВАДА по этой ситуации. Россияне мошенничали, а все ресурсы ВАДА были направлены на расследование днём и ночью вместо того, чтобы защищать чистых спортсменов. Сейчас важно убедиться, что мы получили все необходимые данные, и Россия ничего не утаила. Также мы проверим, чтобы данные не были подделаны», — подчеркнула Хеллеланд.

Отмечается, что речь идет о нескольких десятках миллионов долларов.

Линда Хеллеланд — главный критик и скептик в отношении России в руководстве ВАДА. Она оказалась единственным из 12 членов исполкома, кто накануне проголосовал против сохранения статуса соответствия Российского антидопингового агентства. Этого было достаточно для положительного решения. Теперь России осталось выполнить заключительный пункт договора – предоставить иностранным экспертам доступ к реальным анализам отечественных спортсменов для проведения повторных тестов. Ранее специалисты ВАДА получили электронные базы данных допинг-тестов.