18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-11°C
/ Завтра: -11
$ 66.33р
75.39р
14:50 23.01.2019
Расширенный поиск

Спорт
23.01.2019 12:23
Печать

Россию хотят заставить заплатить ВАДА за свое разоблачение. Это десятки миллионов долларов

Крупную сумму, возможно, придется заплатить России за расследование Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении допинговой системы в стране. Как сообщает VG 23 января, вице-президент ВАДА Линда Хеллеланд призвала российскую сторону компенсировать расходы организации. 

«Я обратилась к российской стороне, чтобы она оплатила все расходы ВАДА по этой ситуации. Россияне мошенничали, а все ресурсы ВАДА были направлены на расследование днём и ночью вместо того, чтобы защищать чистых спортсменов. Сейчас важно убедиться, что мы получили все необходимые данные, и Россия ничего не утаила. Также мы проверим, чтобы данные не были подделаны», — подчеркнула Хеллеланд.

Отмечается, что речь идет о нескольких десятках миллионов долларов.

Линда Хеллеланд — главный критик и скептик в отношении России в руководстве ВАДА. Она оказалась единственным из 12 членов исполкома, кто накануне проголосовал против сохранения статуса соответствия Российского антидопингового агентства. Этого было достаточно для положительного решения. Теперь России осталось выполнить заключительный пункт договора – предоставить иностранным экспертам доступ к реальным анализам отечественных спортсменов для проведения повторных тестов. Ранее специалисты ВАДА получили электронные базы данных допинг-тестов.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией ООО "Этажи"
23.01.2019 14:47

В офисе компании «Этажи» начал работу специалист банка «Санкт-Петербург»

Как среди всех вариантов жилья в Санкт-Петербурге разглядеть подходящий? А ещё угадать с ипотекой, страховкой, снизить риск юридических проблем и найти на это время?
Setl City
23.01.2019 13:05

Губернатор Ленобласти открыл новый детский сад в комплексе «GreenЛандия»

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и генеральный директор Setl City Илья Еременко 23 января приняли участие в церемонии открытия нового муниципального детского сада в жилом комплексе «GreenЛандия».
ГК «Эталон»
23.01.2019 12:47

ЖК «Охта Хаус» от Группы «Эталон» аккредитован по программе «Военная ипотека»

Банк «Открытие» аккредитовал корпуса 6.1 и 6.3 ЖК «Охта Хаус» по программе «Военная ипотека». Жилой комплекс возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
ГК «КВС»
23.01.2019 11:42

Квартира в ЖК «Крылья – хватай, а то улетит

Компания «КВС» предоставляет уникальную возможность стать владельцем современной трехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Крылья».
«Лидер Групп»
23.01.2019 10:56

Февральское удорожание квартир в ГК «Лидер Групп»

С 1 февраля 2019 года цена квадратного метра будет увеличена в жилых комплексах: VITAMIN, YOGA 2, YOGA 3, «Богатырь 3», «Территория 3». Успейте купить по старой цене.
АО «Строительный трест»
23.01.2019 10:51

В ЖК «Новое Купчино» открылся офис продаж

В январе в составе строящегося жилого комплекса «Новое Купчино» для покупателей недвижимости открыл свои двери офис продаж.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.01.2019 16:09

Банк «Санкт-Петербург» получил награду за эскроу счета

Журнал «the Retail Finance» подвел итоги ХII Ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS. Банк «Санкт-Петербург» получил награду за эскроу счета в номинации «Лучший розничный финансовый продукт».
Setl City
22.01.2019 13:44

В 2019 году Setl Group планирует сдать 10 социальных объектов, в том числе 2 школы

В текущем году Setl Group планирует ввести в эксплуатацию 2 школы и 8 детских садов – данные объекты рассчитаны в общей сложности на 2325 мест. Они спроектированы и строятся полностью на средства девелопера.
«Лидер Групп»
22.01.2019 11:43

ГК «Лидер Групп»: в январе квартиры дорожают

С 28 января 2019 года цена квадратного метра вырастет в жилых комплексах: «Балканы», YOGA 1, «Капитан Немо» и «Медалист». Успейте купить по старой цене.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
21.01.2019 16:48

Спрос на жилье в Санкт-Петербурге вырос на треть

В 2018 году в Петербурге было приобретено 3,8 млн кв. м. жилья – это на 32% больше, чем в 2017 году.
СК «Полис Групп»
21.01.2019 16:45

СК «Полис Групп» запустила акцию «Скидка 2019 руб. с каждого квадратного метра»

Купить квартиру в жилых комплексах от «Полис Групп» теперь стало проще. Компания запустила новую акцию на приобретение квартир в новостройках: «Скидка 2019 рублей с каждого квадратного метра»*.
ЗАО «Ленстройтрест»
21.01.2019 14:50

Команда «Ленстройтреста» победила в интеллектуальной игре «Ярмарки недвижимости»

17 января в Санкт-Петербурге состоялась II интеллектуальная игра «Ярмарки недвижимости».