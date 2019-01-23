Грузовик на Дальневосточном растерял трубы, перекрыв дорогу

Необычное ДТП затруднило движение на перекрестке Народной улицы и Дальневосточного проспекта днём 23 января. Там шаланда «потеряла» груз, и он перекрыл большую часть дороги.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают, что эти пластиковые трубы – оболочка для утепления, например, теплосетей. Люди не пострадали, задело только два автомобиля, пишет Михаил.

Подобные случаи на дорогах, в том числе петербургских, не редкость, например в декабре выпавшие из грузовика бетонные плиты перегородили заезд на КАД. В апреле на Искровском проспекте «Шкоду» протаранил летящий ларёк (фото). На скоростной магистрали КАД зафиксирован целый ассортимент «летающих объектов»: кирпичи (видео), ледяные глыбы (фото, видео), туалет (фото) и тазик (видео).