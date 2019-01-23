Законодательное собрание утвердило Николая Линченко на должности «строительного» вице-губернатора. Он пообещал действовать «взвешенно»

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 23 января проголосовали за кандидатуру Николая Линченко на должность вице-губернатора, который будет отвечать за развитие строительного блока. 39 членов парламента проголосовали "за", 4 — "против".

Линченко будет отвечать за решение вопросов капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры и градостроительства (за исключением вопросов формирования архитектурного облика Санкт-Петербурга), выявления, учета, сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия.

В ходе своего выступления Николай Линченко рекордное среди других кандидатов на вице-губернаторство число раз употребил слово «взвешенно», его приверженность этому термину отметила депутат Оксана Дмитриева. Линченко заявил, что уже сейчас утвержден план действий по решению проблем 85% обманутых дольщиков, а по остальным это будет сделано в ближайшее время.

Кроме того, он обещал рассмотреть вопрос увеличения полномочий совета по культурному наследию и ответил на сомнения депутатов в том, что раздельное курирование вопросов транспортного и жилого строительства окажется эффективным (раньше оба направления курировал Игорь Албин, теперь метростроение находится в ведении Эдуарда Батанова). По словам Линченко, нынешняя конструкция не нова, иерархия документов территориального планирования установлена и работает. Характерно, что параллельно прозвучало предложение вывести из-под ведения «строительного» вице-губернатора комитет по охране памятников, так как интересы сохранения исторического наследия и нового строительства часто вступают в противоречие.

Ранее Николай Линченко на встрече с парламентскими фракциями на вопрос об идее создания фонда соцобязательств застройщиков ответил, что у власти «достаточно инструментариев, чтобы горожане получали комфортную среду с инфраструктурой».