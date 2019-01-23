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Спорт
23.01.2019 12:20
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Единственный кандидат в президенты РФС Дюков рассказал об увеличении финансирования российского футбола и не только об этом

Единственный кандидат в президенты Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о планах увеличить финансирование организации. Как передает 23 января «Россия-24», это будет сделано за счет новых спонсоров. 

«Финансирование Российского футбольного союза будет зависеть от того, как мы выстроим работу со спонсорами. По предварительным прогнозам, эта сумма будет больше, чем в предыдущие годы», – подчеркнул Дюков.

Он также объяснил, почему решил стать президентом РФС,

«Решающую роль сыграла поддержка, которую я получил от субъектов российского футбола. Более 60 субъектов российского футбола — членов РФС выдвинули меня в качестве кандидата на пост президента. Конечно, я не мог отказать, я просто должен был согласиться и пойти на эти выборы. Безусловно, не только это подвигло меня баллотироваться на этот пост», – признался будущий глава российского футбола.

Ранее Дюков анонсировал изменения в лимите на легионеров. Он намекнул на то, что количество иностранных футболистов на поле может быть увеличено. 

Ранее стало известно о том, что Дюков оказался единственным зарегистрированным кандидатом на пост главы РФС. Так что выборы, запланированные на 22 февраля, пройдут на безальтернативной основе.

Предыдущего президента РФС Виталия Мутко сняли досрочно на исполкоме РФС 19 декабря. И. о. был назначен Сергей Прядкин.

 

Справка:

Александр Дюков родился в 1967 году в Ленинграде. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик». С 2003 по 2006 год был президентом компании «Сибур», с 2006 по 2011 — председателем ее совета директоров. Также с 2006-го — президент компании «Газпром нефть». С 2008 — председатель правления и генеральный директор ПАО «Газпром нефть». С 2008 по 2017 год — президент ФК «Зенит». За это время клуб трижды становился чемпионом России (2010, 2012, 2015), дважды выигрывал Кубок России (2010, 2016), Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА (2008). С 2008 года и по нынешний день — председатель совета директоров клуба «Зенит».

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