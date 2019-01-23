Единственный кандидат в президенты РФС Дюков рассказал об увеличении финансирования российского футбола и не только об этом

Единственный кандидат в президенты Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о планах увеличить финансирование организации. Как передает 23 января «Россия-24», это будет сделано за счет новых спонсоров.

«Финансирование Российского футбольного союза будет зависеть от того, как мы выстроим работу со спонсорами. По предварительным прогнозам, эта сумма будет больше, чем в предыдущие годы», – подчеркнул Дюков.

Он также объяснил, почему решил стать президентом РФС,

«Решающую роль сыграла поддержка, которую я получил от субъектов российского футбола. Более 60 субъектов российского футбола — членов РФС выдвинули меня в качестве кандидата на пост президента. Конечно, я не мог отказать, я просто должен был согласиться и пойти на эти выборы. Безусловно, не только это подвигло меня баллотироваться на этот пост», – признался будущий глава российского футбола.

Ранее Дюков анонсировал изменения в лимите на легионеров. Он намекнул на то, что количество иностранных футболистов на поле может быть увеличено.

Ранее стало известно о том, что Дюков оказался единственным зарегистрированным кандидатом на пост главы РФС. Так что выборы, запланированные на 22 февраля, пройдут на безальтернативной основе.

Предыдущего президента РФС Виталия Мутко сняли досрочно на исполкоме РФС 19 декабря. И. о. был назначен Сергей Прядкин.