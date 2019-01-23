В Благовещенске задержали директора «собачьего Освенцима». В его приюте погибли 47 животных

Сотрудники полиции задержали руководителя приюта «Дружок» в Благовещенске, где ранее нашли 47 трупов собак. Об этом 23 января сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным издания «Амур.инфо», речь идёт о 50-летнем бизнесмене Вячеславе Золотареве. Когда стало известно о массовой гибели собак в приюте, Золотарев находился в Таиланде. 22 января он должен был самолетом вернуться в Благовещенск, но в аэропорту так и не появился. На него была распространена полицейская ориентировка. Предпринимателя задержали 23 января на Благовещенской таможне. Местные жители прозвали его приют «собачьим Освенцимом».

По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ.