Происшествия
В Благовещенске задержали директора «собачьего Освенцима». В его приюте погибли 47 животных
Сотрудники полиции задержали руководителя приюта «Дружок» в Благовещенске, где ранее нашли 47 трупов собак. Об этом 23 января сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным издания «Амур.инфо», речь идёт о 50-летнем бизнесмене Вячеславе Золотареве. Когда стало известно о массовой гибели собак в приюте, Золотарев находился в Таиланде. 22 января он должен был самолетом вернуться в Благовещенск, но в аэропорту так и не появился. На него была распространена полицейская ориентировка. Предпринимателя задержали 23 января на Благовещенской таможне. Местные жители прозвали его приют «собачьим Освенцимом».
По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ.
Справка:
Ранее в приюте «Дружок» на окраине Благовещенска нашли 21 живую собаку и 47 трупов. До 20 декабря 2018 года в рамках контракта с администрацией города организация принимала выловленных на улицах бродячих животных. После того, как срок действия договора истек, собаки стали собственностью владельца приюта — частного лица. Он, по утверждению зоозащитников, особо уходом за четвероногими себя не утруждал.