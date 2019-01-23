МИД РФ: США окончательно выходят из ракетного договора
Американская сторона уведомила Россию о том, что решение о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) окончательное и не обсуждается. Эту информацию озвучил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«На высшем уровне было заявлено о намерении Вашингтона выйти из договора. Практически сразу данное намерение нам подтвердили по двусторонним каналам, при этом было дано четкое пояснение, что объявленный шаг не является приглашением к диалогу, а решение принято по совокупности обстоятельств и является окончательным», – цитирует 23 января Рябкова издание «Коммерсант».
По его словам, принятое США решение – это «разрушительный шаг». Дипломат настаивает, что доводы американской стороны не выдерживают критики, так как Россия не нарушала условия РСМД. Рябков также подчеркнул, что на период приостановки действия договор останется в силе.
Справка:
ДРСМД – один из ключевых договоров холодной войны. Подписан между США и СССР в 1987 году. Согласно документу, страны обязаны отказаться от использования и дальнейшего производства крылатых и баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. Срока соглашение не имеет. Выход Соединенных Штатов в одностороннем порядке из договора в конце октября прошлого года анонсировал Дональд Трамп. Он обвинил Москву в многолетнем нарушении условий и раскритиковал своего предшественника Барака Обаму, заявив, что выходить из договора нужно было раньше. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил о намерении продолжать диалог с Вашингтоном по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.