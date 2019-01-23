МИД РФ: США окончательно выходят из ракетного договора

Американская сторона уведомила Россию о том, что решение о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) окончательное и не обсуждается. Эту информацию озвучил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«На высшем уровне было заявлено о намерении Вашингтона выйти из договора. Практически сразу данное намерение нам подтвердили по двусторонним каналам, при этом было дано четкое пояснение, что объявленный шаг не является приглашением к диалогу, а решение принято по совокупности обстоятельств и является окончательным», – цитирует 23 января Рябкова издание «Коммерсант».

По его словам, принятое США решение – это «разрушительный шаг». Дипломат настаивает, что доводы американской стороны не выдерживают критики, так как Россия не нарушала условия РСМД. Рябков также подчеркнул, что на период приостановки действия договор останется в силе.