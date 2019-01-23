В школах Кузбасса дети падают в голодные обмороки. Омбудсмен попросил о помощи местный бизнес

В Кузбассе школьники чаще стали падать в голодные обмороки. По словам детского уполномоченного Дмитрия Кислицына, в основном речь идет об учащихся сельских учебных заведений Кемеровской области.

Как сообщил омбудсмен региональным депутатам, о фактах голодных обмороков ему стало известно от классных руководителей деревенских школ.

«Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в так называемые голодные обмороки, что заставляет уже тревожиться по этой ситуации», — отметил Кислицын, слова которого 23 января приводит «Коммерсантъ».

Он попросил местный бизнес активнее «брать под опеку одну из школ и оплачивать детям обеды», так как во многих семьях не могут выделить ребенку на обед даже 50 рублей в день.

По словам омбудсмена, пока предприниматели оказывают подобную помощь только одной школе региона. А нуждающихся гораздо больше.