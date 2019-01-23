Княгинин стал вице-губернатором Петербурга. Он будет отвечать всего за один комитет, поддержали его почти единогласно

Владимир Княгинин назначен на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов профессионального образования и научной политики, а также за взаимодействие с федеральными и региональными органами государственной власти. За его кандидатуру 23 января в городском парламенте проголосовали 44 депутата.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», во время представления Княгинина Максим Резник вновь высказался с критикой врио губернатора Александра Беглова.

«Не надо пытаться навязать чуждую стилистику Петербургу. Эти замены — все равно что менять шило на мыло. Реальная смена произойдёт тогда, когда власть начнет служить обществу», – заметил депутат, подчеркнув, что огорчён уходом Беглова, ведь это значит, что врио губернатора не готов слушать критику. Также он подчеркнул, что сейчас СМИ все больше монополизируются, в частности теперь оба городских канала соревнуются в том, как лучше рассказать о врио губернатора.

Руководитель фракции «Партии Роста» Оксана Дмитриева была более конкретна при обсуждении Княгинина, сообщив, что хоть и не знает его по делу, зато рада его готовности взаимодействовать с федеральными университетами. «Чрезвычайно важно, что очень многие больные вопросы и очаги гражданского протеста связаны именно с тем, что происходит в федеральных учреждениях, например в Пулковской обсерватории», – заключила она. Отметим, формально подчиняться Княгинину в Смольном будет только один комитет — по науке и высшей школе.

За нового вице-губернатора проголосовали 44 депутата. 0 высказались против.