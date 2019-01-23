Полиция штата Нью-Йорк задержала бойскаутов, собиравших бомбы для нападения на мусульманскую общину

Троих мужчин в возрасте от 18 до 20 лет, а также 16-летнего подростка задержали сотрудники полиции штата Нью-Йорк по подозрению в подготовке взрывов в пригороде, где проживают мусульмане.

Об этом 22 января сообщило издание 13wham.

Задержанные являются жителями города Грис, расположенного в западной части штата. По версии полиции, они готовились устроить взрывы в пригороде Исламберг, где проживают мусульмане из числа афроамериканцев.

По данным BBC, дома у школьника нашли 23 единицы оружия и три самодельные бомбы, начиненные гвоздями. Полицейские изъяли телефоны и компьютеры подозреваемых.

Расследование полиции началось после того, как 18 января подросток, подозреваемый в заговоре, показал своему сверстнику в школьной столовой фотографию человека, пишет «Медуза». Он спросил, похож ли человек на снимке на «следующего школьного стрелка». Студент, которому показали фото, сообщил о случившемся в службу безопасности школы, та начала расследование и привлекла полицию. В итоге силовики вышли на подозреваемых.

Трое из четырех подозреваемых ранее были членами «Бойскаутов Америки». В совете организации сообщили, что «шокированы» произошедшим. Подозреваемым запретили участвовать в будущих программах бойскаутов.