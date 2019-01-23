Петербургские депутаты утвердили Евгения Елина на должности вице-губернатора. Тот сравнил «Метрострой» с «13-миллиардной дыркой»

Евгений Елин утвержден Законодательным собранием на должности «экономического» вице-губернатора Петербурга. Выкупать акции «Метростроя» за счет бюджета он не настроен.

42 голоса петербургские парламентарии отдали за кандидатуру Елина, 3 — против, один депутат воздержался. Предполагается,что вице-губернатор будет отвечать за решение вопросов экономического развития и стратегического планирования Санкт-Петербурга, учета государственного имущества, управления и распоряжения им, мониторинга земель, землеустройства, государственного управления в сфере имущественных отношений, налоговой, финансовой политики, разработки и исполнения бюджета, промышленной и научно-технической политики, развития предпринимательства и потребительского рынка, осуществления закупок товаров.

Отвечая на вопросы депутатов, Елин отметил, что в городе необходимо совершенствовать нормативное регулирование распоряжения городским имуществом, и в том числе — вопрос размещения нестационарных торговых объектов. На предложение разделить с законодательной ветвью власти ответственность за заключение контрактов ГЧП Елин ответил, что разделение властей существует не зря, и у депутатов есть возможность утверждать бюджетные назначения и размер госдолга, так что согласовывать с парламентом каждый концессионный контракт — излишне.

Кроме того, он обещал разобраться с проблемой выселения общества «Мемориал», а также с планами по демонтажу газетных киосков.

Отдельно обсуждался вопрос расторжения контрактов с «Метростроем», из-за которого пять тысяч человек рискуют потерять работу. Елин допустил введение процедуры банкротства, отметив, что это форма защиты интересов заказчика и рабочих. Выкуп акций «Метростроя» он сравнил с покупкой «13-миллиардной дырки» и сказал, что в этом случае придется делать выбор между ее закрытием за счет бюджета и строительством метро. «Для нас все-таки важнее метро построить», – заявил Елин.