Квартира в ЖК «Крылья – хватай, а то улетит

ГК «КВС»

Компания «КВС» предоставляет уникальную возможность стать владельцем современной трехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Крылья».

Необыкновенная планировка очарует с первого взгляда. Будущего владельца квартиры ждут три просторные комнаты, в которых можно организовать спальню, детскую, кабинет. Широкая кухня-гостиная станет прекрасным местом для встречи гостей. Два санузла позволят в утренние и вечерние часы пик свободно ощущать себя дома, не дожидаясь своей очереди. Два балкона, находящиеся на противоположных сторонах, наполнят всю квартиру солнечным светом. Квартира в ЖК «Крылья» станет прекрасным домом для семейной пары или пары с детьми.

ГК "КВС"

Трехкомнатная квартира в ЖК «Крылья» будет готова к сдаче уже в этом году. Комплекс расположен в Московском районе, рядом находится необходимая социальная и коммерческая инфраструктура. Специалисты отдела продаж компании «КВС» расскажут Вам детально о всех преимуществах квартиры, помогут определиться с наиболее удобной формой оплаты и с удовольствием ответят на все интересующие вопросы. Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Крылья» – застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-krylya/dokumenty/