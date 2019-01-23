Эдуарда Батанова назначили вице-губернатором Петербурга, несмотря на критику оппозиции. Против выступили пятеро депутатов

Эдуард Батанов назначен на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов инвестиционной политики и транспорта, а также за обеспечение мер в интересах развития Арктической зоны Российской Федерации. За него проголосовал 41 депутат.

В общении с депутатами 23 января Батанов заявил, что готов к изменениям, однако никакой конкретики не сообщил. Также на вопрос Бориса Вишневского и Оксаны Дмитриевой о том, будет ли он публиковать соглашения о государственно-частном партнёрстве в части обязательств и выплат инвесторам со стороны города, Батанов заверил их, что все будет делать в рамках закона. Такой ответ не устроил Оксану Дмитриеву, которая на протяжении последних лет слышала такой же ответ от подчиненных Георгия Полтавченко. «Мы не услышали, что будут реальные изменения», – заявила она и выступила против Батанова. Также против решили выступить представители «Яблока».

В итоге за вице-губернатора проголосовал 41 депутат. 5 — против (полный состав фракций "Яблока" и "Партии Роста").