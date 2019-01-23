В РАН по ошибке присвоили патриарху Кириллу звание почетного профессора

Российская академия наук признала, что анонс о присвоении звания почетного профессора патриарху и спикеру Cовета Федерации содержал ошибочную информацию. Правда, академики удалили свое сообщение вскоре после публикации.

«Президиум Российской академии наук сообщает, что анонс заседания президиума РАН, объявленный аппаратом РАН и разосланный пресс-службой РАН 18 января, содержал ошибочную информацию о присвоении звания «почетный профессор РАН» Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко. В связи с этим приносим свои извинения», – такое сообщение в ночь на 23 января на сайте опубликовала пресс-служба РАН.

В академии выразили надежду на «продолжение плодотворного сотрудничества», несмотря на сложившуюся ситуацию.

Чуть позже сообщение было удалено, однако его до сих пор можно найти в кэше поисковых систем.

Напомним, 18 января стало известно, что почетными профессорами этого года станут патриарх и глава Совета Федерации. К заслугам главы РПЦ относили популяризацию науки. Однако уже через несколько дней РАН отложила присвоение званий. В научной организации изменили повестку заседания президиума 22 января, чтобы определиться с дефиницией почетного профессора.