100 адресов Петербурга, где лед на тротуарах засыплют гранитной крошкой. И где никогда ее не будет

Подготовить канализацию к морозной зиме и использованию такого материала, несмотря на многолетние разговоры об отказе от соли и песка, не удалось.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Смольный посыпал крошкой тротуары в центре города, автомобилисты найдут ее на окраинах. «Как в Хельсинки» можно пожить только на периферии.

Разговор о замене песка на крошку для борьбы с гололедом затеял врио губернатора Александр Беглов на субботнем совещании по поводу уборки снега. Комитет по благоустройству еще на стадии «лопаты Беглова» дал понять, что по крайней мере до конца снегопада указания начальства будут исполняться незамедлительно, так что уже во вторник журналистам сообщили: крошку начали сыпать на центральных улицах. За сутки израсходовали 150 тонн, добрались до пешеходной Малой Конюшенной и собрались в островные районы города.

Борьба с последствиями снегопада — это одновременно и самая уязвимая на данный момент сторона предвыборной кампании Беглова, и наиболее плодотворная с точки зрения пиара. Поэтому неудивительно, что вопрос использования крошки зазвучал в информационном поле. Как стало известно в среду, определено 100 адресов для обработки в центре города. В Центральном и Адмиралтейском районах это Большая Морская, Большая и Малая Садовая улицы, улицы Маяковского и Некрасова, все Советские и Красноармейские, набережная канала Грибоедова, улицы Восстания и Марата, Суворовский проспект, Кирочная, Литейный, улицы Римского-Корсакова, Декабристов, Гороховая, переулок Гривцова.

На Петроградской стороне крошку используют на Большом и Малом проспектах, улицах Ленина, Полозова, Подрезова, Подковырова, на Васильевском острове — на здешних проспектах, набережной Лейтенанта Шмидта, линиях с 1-й по 16-ю, Уральской улице. Появится она и в других районах: в Выборгском, Колпинском, Пушкинском, Петродворцовом, Красносельском и Курортном.

Никакого ноу-хау в этом нет, крошку локально применяют каждую зиму — например, на Дворцовой площади. Вопрос в масштабах. Год назад глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский рассказывал, что в Петербурге несколько раз начинали эксперимент с крошкой. В последний раз площадь обработки радикально (в процентном отношении) увеличили зимой 2016/17 года: в программу попали 1,8 млн квадратных метров против 400 за год до этого. Адреса во многом совпадали с нынешним списком; как и сегодня, в условном центре речь шла только о тротуарах и пешеходных зонах, еще 300 участков проезжей части относились к окраинным районам.

Время для эксперимента выбрали не сказать чтобы удачно: зима 2016/17-го, по словам метеорологов, выдалась рекордной по количеству переходов через ноль (около 50 раз), а каждая оттепель означает необходимость избавляться от крошки. Вторичное ее использование у нас в стране исключено по экономическим соображениям: промывать материал каждый раз вышло бы слишком дорого.

Понятно, что указание главы города превыше любых синоптических соображений, но, по словам Рублевского, нынешней зимой к использованию гранитной крошки располагает и погода: «Есть определенный накат, есть морозец, крошка хорошо впаивается в снег, – говорит чиновник. – Так что надо просто будет следить за ней, подсыпать по необходимости. Есть опять же дополнительный эффект: чем меньше песка высыплем сейчас, тем меньше будет по весне пыльных бурь, за которые нас справедливо критикуют». Убирают крошку, сметая ее вместе со снегом либо используя дорожные пылесосы. Говоря о них, Рублевский припомнил закупку прошлой зимы – у «Курганского завода дорожных машин» тогда город приобрел за 228 млн 27 штук. Каждый тянет, как 300 домашних пылесосов, сообщал тогда комитет. Однако здесь есть тонкость: в техзадании этой закупки четко прописано, что вакуумные подметальные машины предназначены для уборки именно проезжей части.

Как рассказали в комитете по благоустройству, всего к зиме закупили 2,5 тыс. тонн гранитной крошки. 150 тонн высыпали за сутки, однако это не значит, что материала хватит только на 16 дней. В отличие от песка, ее не счищают регулярно вместе со снегом, посыпая одно и то же место многократно; крошка так и будет лежать, пока не начнется серьезная оттепель.

Согласно сайту госзакупок, полуторамиллионный договор на тысячу тонн заключило ГУДП «Центр»; именно оно оказалось лидером по контрактам на содержание дорог в 2019 году, получив из 9 млрд почти 4 млрд и 7 районов, в том числе центральные. Впрочем, с объемом обязательств предприятие, видимо, погорячилось: буквально накануне в экстренном порядке менее чем за полчаса для Невского района подыскали субподрядчика.

Все адреса — Рублевский несколько раз на этом остановился — согласованы с Водоканалом. Оно и понятно: помимо скачущей температуры, главное препятствие на пути универсального использования крошки — система канализации.

«Проводили эксперименты, сам смотрел, как справляется канализация, засыпали крошкой люк, смотрели», – рассказывал сегодня глава комитета по благоустройству. 20 лет назад во время первых экспериментов так не делали: тогда в 1997 – 1998 годах заготовили под 12 тысяч тонн крошки, просыпали в центре города, а по весне она попала в дождеприемные устройства и закупорила их.

К вопросу вернулись в 2016 году, когда повезли новый материал в Пушкин и Колпино.

К тому времени стало понятно, что на проезжей части крошку можно использовать только избирательно. В частности, решительно не приспособлены к ней порядка 70% площади города, где действует общесплавная система канализации, принимающая и бытовые стоки и уличные . При ней прием талых вод осуществляется в колодцы-дождеприемники, а там нет отстойной части, и песок с гранитной крошкой могут попасть дальше в трубопроводы.

«Минимальные уклоны трубопроводов с минимальными уровнями наполнения (уровни наполнения обусловлены устойчивым снижением водопотребления), особенно в периоды отсутствия дождевого и талого стока, не обеспечивают транспортировку сточных вод с содержанием песка и гранитной крошки без нарушения гидравлических режимов транспортировки сточных вод, – говорят в Водоканале. – В результате накопления осадка в трубопроводах потребуется дополнительная прочистка, что осложнит обслуживание канализационной сети и колодцев». Соответственно, по сетям гранитная крошка может попасть на перекачивающие насосные станции и привести к износу оборудования, не говоря уже о том, что она осядет на механических решетках и так называемых песколовках, которые надо будет дополнительно чистить.

Другое дело — районы с раздельной системой канализации, где стоки с улиц и бытовые отходы идут разными маршрутами. Ливневке в этом случае не приходится принимать продукты потребления из квартир, и с крошкой она может справиться. Такую канализацию прокладывают в районах новостроек, есть она и в пригородах; но если говорить о центре — то здесь раздельная система только на Васильевском острове.

Курс на более современные противогололедные материалы взят несколько лет назад; от солевой диеты, которая препятствовала накату, отказались тоже достаточно давно. На вопрос, почему за это время не модернизирована общесплавная канализация в центральных районах, Водоканал отвечает: «Переустройство системы водоотведения в исторической части города ограничено в связи с большим количеством действующих инженерных коммуникаций и отсутствием свободных зон для прокладки трубопроводов».

«Это же не так делается, что мы ситечко в каждый люк поставим, – говорит собеседник, близкий к энергетическому блоку в Смольном. – Устройство отстойника — это земляные работы, серьезный объем. Конечно, можно выселить всех жителей из Петербурга, закрыть канализацию и все переделать за несколько лет. Ну так вам и тепловики скажут, что так они трубы переложат, и строители – по поводу капремонта».

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»