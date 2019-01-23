«Это было весело, пока продолжалось». Усейн Болт завершил карьеру футболиста

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усейн Болт объявил о завершении футбольной карьеры. Как сообщает Goal.com, 32-летний легкоатлет назвал это «веселым приключением».

«Это отличалось от легкой атлетики, и это было весело, пока продолжалось», — заявил Болт.

Напомним, Усейн Болт завершил карьеру легкоатлета в 2017 году. В феврале 2018-го он решил перейти в футбол. Первый матч Болт провел в составе норвежского клуба «Стремсгодсет». В июле 2018 года он подписал контракт с австралийским клубом «Сентрал Кост Маринерс», но в ноябре ушел из команды, не сумев договориться по контракту.

Усейн Болт 8 раз занимал первое место на Олимпиаде и 11 — на чемпионате мира. Ему принадлежат действующие мировые рекорды в беге на 100 м (9,58 сек.) и 200 м (19,19 сек.).