Главный по стратегии. Чего ждать от Владимира Княгинина на посту вице-губернатора Петербурга

За плечами экс-главы ЦСР - десятки документов о том, как жить российским регионам, куда развиваться промышленности и двигаться науке. «Фонтанка» присмотрелась к результатам работы главной «фабрики мысли» страны.

Владимир Княгинин//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

О том, что вице-президент Центра стратегических разработок и председатель правления ЦСР «Северо-Запад» Владимир Княгинин назначен на должность вице-губернатора Петербурга, стало известно 21 января. В новом правительстве эксперту с богатым опытом планирования доверили на первый взгляд не самые первостепенные задачи – решение вопросов профессионального образования и научной политики, а также назначили ответственным за взаимодействие исполнительных органов государственной власти с коллегами из федерального правительства и других регионов.

Знакомство с депутатами Законодательного собрания не добавило ясности в повестку нового вице-губернатора. В частности, Владимир Княгинин объяснил, что глава города Александр Беглов поставил перед ним задачу модернизировать экономику и подключить к этому делу экспертов, порассуждал о перспективах развития университетских кампусов, а также заявил о намерении всерьез заняться подготовкой к чемпионату по рабочим профессиям Worldskills, который пройдет в Северной столице в 2022 году. От мало связанных с наукой, но злободневных вопросов парламентариев Княгинин отбивался фразой: «Слава богу, я ничего об этом не знаю».

За плечами Владимира Княгинина почти 20-летняя карьера эксперта в Центре стратегических разработок (ЦСР), главной независимой «фабрики мысли» страны. В фонд ЦСР «Северо-Запад» он пришел в 2001 году, спустя год после его основания, а с 2006-го по 2014 год являлся его руководителем. Присутствие среди основателей фонда банка «Россия» и участие Владимира Княгинина в консультативном совете группы «АБР Менеджмент» заставили СМИ предполагать, что тот является креатурой основного акционера «России» – Юрия Ковальчука. Сам Княгинин в интервью оставлял это допущение без комментария.

Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) — некоммерческая организация, аналитический центр. Создан в 1999 году. По данным СПАРК, учредителями стали Высшая школа экономики, ИНП РАН, фонд «Институт экономического анализа», Институт законодательства и сравнительного правоведения, в 2018 году в состав учредителей вошли РАНХИГС и Минэкономразвития, главой организации стал глава ведомства Максим Орешкин. ЦСР специализировался на стратегических проектах для государственных и региональных властей, а также для коммерческих организаций. В настоящее время организация разрабатывает стратегию развития России 2018—2024 гг.



Фонд «ЦСР «Северо-Запад» создан в Петербурге в 2001 году. Среди учредителей фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР), пивоваренная компания «Балтика», ОАО «Телекоминвест», ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ» и ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт «Гранит». Министерство экономического развития предлагает ввести социальные нормы потребления электроэнергии для населения.

За время работы в ЦСР «Северо-Запад» Владимир Княгинин приложил руку к разработке концепций нескольких десятков российских регионов — к примеру, Псковской, Архангельской, Тверской, Пензенской, Иркутской, Кемеровской областей, республик Мордовия и Алтай. В 2010 – 2014 годах такие стратегии приносили фонду основной доход, но постепенно ЦСР «Северо-Запад» стал менять подход к деятельности: многостраничные стратегии зачастую так и оставались бумагой: у заказавших их региональных властей не всегда хватало политической воли на воплощение в жизнь.

Разрыв между концепцией и реальностью случился и в домашнем регионе. Некоторые рекомендации ЦСР для Петербурга, данные еще в 2011 году, чиновники начали выполнять лишь недавно. В частности, в стратегии социально-экономического развития города до 2020 года говорится о необходимости развития креативной индустрии как «мягкой силы», продвигающей Санкт-Петербург на глобальных рынках», а также о развитии конгрессного и событийного туризма. Как сообщала «Фонтанка», закон о поддержке креативных пространств был принят только в начале 2018 года. А исследования о том, как развивать событийный и медицинский туризм, Смольный заказал лишь летом 2018 года и пока только знакомится с выводами экспертов.

Также ЦСР еще в 2011 году сделал вывод, что Петербургу «необходим столь же масштабный проект концентрации исследовательских и инновационных ресурсов, как «Сколково» под Москвой». О создании проекта «ИТМО-Хайпарк» было объявлено только осенью 2018 года.

ЦСР «Северо-Запад» под руководством Владимира Княгинина в 2011 – 2012 годах создал концепцию развития судостроительного кластера в Петербурге, в которой рассмотрел перспективы переноса верфей ОСК на остров Котлин. Никакого кластера в Кронштадте не появилось по сей день. Но, по словам участников рынка, концепция изначально была скорее политическим заказом.

«Верфи очень хотелось куда-нибудь отправить, но перенести все судостроительные мероприятия на Котлин было нереально — там нет достаточных электрических мощностей, нет железной дороги, не решен вопрос с кадрами. Финансово это тоже было несостоятельно: на модернизацию «Северной верфи» еле нашли 4 млрд рублей, а здесь потребовалось бы в разы больше», – прокомментировал источник в промышленной сфере.

Удачнее получилось с программой развития кластера медицинских фармацевтических и радиационных технологий: благодаря консультационному сопровождению ЦСР его участники смогли получать федеральное финансирование (и получают до сих пор). Но дело было, скорее, не в программе, а в успехах самих фармацевтов, считают участники отрасли. А вот радиационный кластер, за создание которого ратовал Ростатом, остался, скорее, на бумаге: в 2014 году Смольный отказался подписывать соглашение с областью, «Роснано» и «Росатомом» о создании объединенного кластера медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий Петербурга и Ленобласти, посчитав такое сотрудничество нецелесообразным.

В 2013 – 2014 годах ЦСР «Северо-Запад» готовил концепции комплексного развития территорий Ленинградской области, прилегающих к границам Петербурга. Эксперты проанализировали существующие узкие места в транспорте и застройке. Каких-то прорывов здесь тоже не произошло. Вдохновившись выводами ЦСР, чиновники в 2016 году ужесточили правила работы девелоперов. Вся территория региона была поделена на три зоны: зеленую, желтую и красную (программа «Светофор»). Правда, это мало спасло от хаотичной многоэтажной застройки ближайшие пригороды. Транспортно-пересадочный узел в Девяткино тоже так и остался проектом. Однако эта концепция позволила правительству Ленобласти осмыслить необходимость сотрудничать с Петербургом в рамках агломерации, рассказал «Фонтанке» собеседник в правительстве региона.

Но, по мнению источников «Фонтанки», следивших за экспертной деятельностью Владимира Княгинина, его работа в составе правительства Петербурга будет больше связана с московским периодом в его карьере. В 2014 году Княгинин был назначен президентом Центра стратегических разработок в Москве, а после прихода туда Алексея Кудрина в 2016 году стал вице-президентом ЦСР.

На этом посту его интересы сместились в научную тематику. ЦСР под его руководством разрабатывал стратегию научно-технологического развития РФ, которая была утверждена правительством в 2016 году, готовил программы развития университетов (среди петербургских вузов, с которым работала «фабрика мысли», был, к примеру, Санкт-Петербургский политехнический университет). Не без влияния Княгинина там создается институт биомедицинских систем и технологий, который будет заниматься разработкой лекарств нового поколения. Еще одно направление – кадровые проекты в науке. Один из них – запуск Школы ключевых исследователей, пилотный проект которой стартовал в Томске. Его цель – увеличить компетенции молодых ученых и помочь им строить карьеру.

Именно этот опыт Владимира Княгинина и налаженные связи в федеральных министерствах помогут защищать интересы петербургских вузов, считают участники экспертного сообщества. Он знает, под какие проекты развития университетов реально привлечь федеральные деньги. Вероятно, среди приоритетов будет курирование проекта «ИТМО-Хайпарк».

Собеседники «Фонтанки» в Смольном характеризуют Владимира Княгинина как «человека с головой». «Но насколько теорию можно превратить в практику – другой вопрос», – уточняют они.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»