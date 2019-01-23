Февральское удорожание квартир в ГК «Лидер Групп»

«Лидер Групп»

С 1 февраля 2019 года цена квадратного метра будет увеличена в жилых комплексах: VITAMIN, YOGA 2, YOGA 3, «Богатырь 3», «Территория 3». Успейте купить по старой цене.

ЖК VITAMIN – это строящийся комплекс комфорт-класса, возводимый компанией в шаговой доступности от станции метро «Купчино».

Преимущества комплекса: удобный въезд на КАД, подземный паркинг, закрытая территория, система охраны, благоустроенный двор, детский сад во дворе дома, детские и спортивные площадки, дизайнерская отделка холлов, широкое разнообразие планировочных решений. Стоимость от 1 638 000 рублей.

ЖК YOGA 2, ЖК YOGA 3 – это строящиеся комплексы комфорт-класса, возводимые компанией неподалеку от станции метро «Комендантский проспект».

Преимущества комплексов: рядом Юнтоловский заказник, удобный въезд на КАД и ЗСД, высота потолков до 2,77 м., трубы отопления в полу, большие окна, подземный паркинг, дизайнерская отделка холлов, благоустроенный двор с зонами отдыха, широкое разнообразие планировочных решений. Стоимость от 2 068 050 рублей.

ЖК «Богатырь 3» – это строящийся комплекс комфорт-класса, возводимый компанией неподалеку от станций метро «Пионерская» и «Старая деревня».

Преимущества комплекса: кирпично-монолитная технология, концепция «двор без автомобилей», подземный паркинг, французские окна, закрытая территория, система охраны, благоустроенный двор, детский сад во дворе, трубы отопления в полу, дизайнерская отделка холлов, детские и спортивные площадки, зоны отдыха, широкое разнообразие планировочных решений, включая европланировки. Стоимость от 2 502 150 рублей.

ЖК «Территория 3» – это строящийся комплекс комфорт-класса, возводимый компанией в шаговой доступности от станции метро «Купчино».

Преимущества комплекса: кирпично-монолитная технология, детские площадки, детский сад во дворе дома, собственный детский театр, закрытая территория, система охраны, благоустроенный двор, дизайнерская отделка холлов, спортивные площадки, подземный паркинг, широкое разнообразие планировочных решений, включая европланировки. Стоимость от 1 513 170 рублей.

Более подробно об этих и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 или 8-800-333-00-78.

Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru

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Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК VITAMIN – застройщик жилищно-строительный кооператив «Айвазовский», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/vitamin/

ЖК YOGA 2 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga2/

ЖК YOGA 3 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga3/

ЖК «Богатырь 3» – застройщик ООО «СИНЕРГИЯ-Строй», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/bogatyr3/

ЖК «Территория 3» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya3/