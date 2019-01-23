«Беглова не надо защищать — он защищён своей биографией». Спикер парламента поддержал обиженного Резником врио губернатора

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров выступил в поддержку ушедшего с заседания ЗакСа врио губернатора Александра Беглова. Он подчеркнул, что своё доверие Беглову оказал президент Владимир Путин.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», после спешного и демонстративного ухода Беглова из парламента из-за критики со стороны Максима Резника на защиту временного градоначальника встал Вячеслав Макаров.

Он напомнил, что депутаты сами дали Беглову право назначать членов правительства, а полномочиями управлять городом врио наделил президент, положив «на чашу весов Беглова» авторитет своего имени.

«Время наш самый объективный судья», – заявил Макаров, подчеркнув, что потомки будут оценивать эпохи правления всех губернаторов и смогут со стороны оценить успехи градоначальников.

«Беглова не надо защищать — он защищён своей биографией и характером. Он умеет доводить дела до блестящего результата», – заключил спикер парламента.

Ранее депутаты фракций «Яблоко» и «Партии Роста» заявили, что не поддержат кандидатуры заместителей Александра Беглова.