ФСБ накрыла сеть нелегальных оружейных мастерских. Ее «филиалы» работали в 32 регионах РФ

Сеть нелегальных оружейных мастерских накрыла Федеральная служба безопасности. Оперативные мероприятия прошли в 32 регионах страны. Помогали чекистам полиция и Росгвардия.

Как сообщает 23 января пресс-служба ФСБ, задержаны 86 человек. Они, по версии следствия, восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия. Также нелегалы изготавливали боеприпасы в подпольных мастерских и продавали их по всей стране.

В ходе обысков изъято 197 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства:

– 18 автоматов,

– 126 пистолетов и револьверов,

– 16 пистолетов-пулеметов,

– 38 карабинов и винтовок,

– реактивный огнемет «РПО-А «Шмель»,

– 2 ручных противотанковых гранатомета «РПГ-26»,

– 11 ручных осколочных гранат,

– 33 кг взрывчатых веществ (порох, тротил),

– 88 электродетонаторов,

– около 300 основных частей к оружию,

– более 10 000 патронов различного калибра и свыше 9000 комплектующих для их изготовления.

Всего закрыто 9 подпольных оружейных мастерских.

Будут возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия и взрывчатки, незаконном изготовлении оружия.

Напомним, о подобной реализации органы госбезопасности сообщали и в декабре 2018 года. Тогда задержания прошли в Москве, Московской, Брянской, Калужской и Нижегородской областях. Были закрыты две мастерские.