Происшествия
ФСБ накрыла сеть нелегальных оружейных мастерских. Ее «филиалы» работали в 32 регионах РФ
Сеть нелегальных оружейных мастерских накрыла Федеральная служба безопасности. Оперативные мероприятия прошли в 32 регионах страны. Помогали чекистам полиция и Росгвардия.
Как сообщает 23 января пресс-служба ФСБ, задержаны 86 человек. Они, по версии следствия, восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия. Также нелегалы изготавливали боеприпасы в подпольных мастерских и продавали их по всей стране.
В ходе обысков изъято 197 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства:
– 18 автоматов,
– 126 пистолетов и револьверов,
– 16 пистолетов-пулеметов,
– 38 карабинов и винтовок,
– реактивный огнемет «РПО-А «Шмель»,
– 2 ручных противотанковых гранатомета «РПГ-26»,
– 11 ручных осколочных гранат,
– 33 кг взрывчатых веществ (порох, тротил),
– 88 электродетонаторов,
– около 300 основных частей к оружию,
– более 10 000 патронов различного калибра и свыше 9000 комплектующих для их изготовления.
Всего закрыто 9 подпольных оружейных мастерских.
Будут возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия и взрывчатки, незаконном изготовлении оружия.
Напомним, о подобной реализации органы госбезопасности сообщали и в декабре 2018 года. Тогда задержания прошли в Москве, Московской, Брянской, Калужской и Нижегородской областях. Были закрыты две мастерские.