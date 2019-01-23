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Происшествия
23.01.2019 11:15
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После ДТП под Петергофом, в котором погибла девочка, умер ещё один человек

В ДТП под Петергофом уже двое погибших: девочка из «Субару» и мужчина из «Рено». 

Сегодня, 23 января, в больнице скончался 43-летний пассажир Renault Scenic, сообщает «Дорожный инспектор Санкт-Петербург» «ВКонтакте». 

Напомним, 22 января около 19:50 на 9-м километре автодороги Петродворец – Кейкино (Ломоносовский район Ленинградской области) столкнулись лоб в лоб Renault Scenic и Subaru Outback. По предварительной версии, водитель «Рено» пошёл на обгон, но не успел вернуться в свою полосу.

Сам водитель «Рено», мужчина 1968 года рождения (его водительский стаж – с 1992 года), был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Его пассажира, мужчину 1975 года рождения, врачи спасти не смогли.

Водитель второй машины, «Субару», 31-летний мужчина, попал в больницу в состоянии средней степени тяжести. А вот 8-летняя девочка скончалась на месте ДТП. Она находилась на заднем пассажирском месте справа в специальном удерживающем устройстве, была пристёгнута.

После ДТП под Петергофом, в котором погибла девочка, умер ещё один человек

На Renault установлена всесезонная резина. Участок дороги прямой, но не освещённый, почищен и обработан, видимость не была ограничена. 

Отметим, что ещё две вчерашние серьёзные аварии, о которых вчера писала «Фонтанка», на трассе «Кола», произошли, по предварительной версии, также из-за выезда на встречную полосу. 

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