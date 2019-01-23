На государство рассчитывать не приходится, а жить хочется

20-летняя Настя нуждается в дорогом лекарстве, которое ей помогает дышать: у девушки порок сердца и его тяжёлое последствие – лёгочная гипертензия. Чиновники от здравоохранения заменили оригинальный препарат на более дешёвый аналог, но после его приёма состояние Насти резко ухудшилось. Даже заключение врачей о необходимости применения оригинального лекарства не повлияло на решение кабинетных служащих.

Благотворительный фонд «Наташа» просит поддержки в сборе средств на жизненно необходимое лекарство.

Анастасия Антонова, 20 лет.

Врождённый порок сердца, L-транспозиция магистральных сосудов, двуприточный единственный левый желудочек с выпускником для аорты. Осложнения: высокая лёгочная гипертензия, ст. 3, ФК3. Артериальная гипоксемия, желудочковая экстраистолия, неустойчивая пароксизмальная желудочковая тахикардия, преходящая АВ блокады 2 ст. 2 типа.

Необходимо три упаковки препарата «Траклир». Не хватает – 504 000 руб.

В конце декабря «Фонтанка» опубликовала просьбу о помощи Анастасии Антоновой, страдающей врождённым пороком сердца и его тяжёлым последствием – лёгочной артериальной гипертензией предпоследней стадии. К сожалению, за прошедшее после публикации время состояние Насти ухудшилось, а Росздравнадзор Башкирии, откуда девушка родом, прислал ответ, из которого следует, что жизненно необходимую лекарственную помощь Настя не получит. Сбор же средств на лекарство идёт крайне медленно, а помощь нужна уже сейчас.

Порок сердца Насти, диагностированный после рождения, оказался очень сложным. Провести операцию врачи предложили, когда Насте исполнилось два года, но предупредили: вероятность, что девочка переживёт операцию, – 50 на 50. От операции родители отказались и услышали, что Настя проживёт максимум полгода. Но врачи ошиблись. Настя чудом выжила и до 13 лет даже почти забыла о болезни: в школе училась со всеми наравне, занималась музыкой и английским. Но с годами развилось тяжёлое последствие порока – высокая лёгочная гипертензия, при которой давление в лёгочной артерии многократно превышает норму. С постановкой нового диагноза жизнь Насти изменилась раз и навсегда. Заканчивать школу наравне со сверстниками она уже не могла: не было сил дойти до школы, подняться по лестнице, девочку мучили сердечные и головные боли.

Посинение рук, губ, одышка, обмороки, боли в сердце, непереносимость нагрузок стали её спутниками. Сейчас у Насти третья стадия болезни, а всего их четыре. На четвёртой стадии человек уже не в силах встать с постели, и каждый день для него может стать последним. Облегчить состояние и продлить жизнь могут дорогостоящие лекарства.

Начиная с 2012 года Минздрав обеспечивал Настю жизненно важным препаратом «Траклир». Благодаря ему Настя может дышать и более или менее полноценно жить: девушка даже поступила в институт на очное отделение иностранных языков. Но весной 2018-го Минздрав заменил «Траклир» российским аналогом «Бозенекс», что привело к резкому ухудшению состояния Насти – онемение конечностей, слабость, цианоз, головные и сердечные боли вернулись. Было составлено медицинское заключение о тяжёлых последствиях после приёма аналога, отправлено в Росзравнадзор Башкирии. Но в декабре оттуда пришёл официальный ответ о том, что это ухудшение является «субъективным», и Насте продолжают выдавать аналог, несмотря на медицинское заключение о том, что оригинальный «Траклир» не подлежит замене и отмене.

Настя пытается вновь добиться помощи государства, но драгоценное для жизни время уходит: состояние девушки ухудшается. Стоимость курса лечения неподъёмная для семьи Насти – 504 000 руб.

«Поэтому я очень нуждаюсь в вашей помощи, – пишет Настя. – Я хочу жить, хочу дальше учиться, развиваться, познавать мир и хоть немного ослабить эту боль. Мне не справиться без вас».

О том, как помочь Насте Антоновой, можно узнать на сайте Благотворительного фонда «Наташа»: http://fondnatasha.com/patients/anastasiya_antonova/details/.

На странице Насти – медицинские документы, новости, отчёт о сборе средств, контактная и др. необходимая информация: http://fondnatasha.com/patients/anastasiya_antonova/.