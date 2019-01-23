Врио губернатора Беглов покинул заседание парламента, услышав, что депутат Резник не поддержит его на выборах

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов покинул зал заседаний петербургского парламента после критического выступления оппозиционера Максима Резника. Депутат сообщил, что не поддержит врио губернатора на пост главы города.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Беглов ушёл с заседания 23 января во время выступления Резника. «Я не поддерживаю вашу кандидатуру на пост губернатора Петербурга. Вы сказали, что на сознание молодежи влияет Запад...» – успел произнести депутат. После того как градоначальник покинул зал, Резник добавил, что Беглов не подходит Петербургу хотя бы потому, что Северная столица создавалась под влиянием Запада.

"Петербург – очень свободолюбивый город, город, в котором всегда было больше демократии и свободы, чем в России в целом. То, что приемлемо в Смоленске или Чечне, не приемлемо здесь, – добавил депутат.

23 января Беглов представил в парламенте кандидатуры шестерых своих заместителей и призвал депутатов к совместной работе.